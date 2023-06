Come bloccare e rintracciare uno smartphone rubato o perso

In un mondo dove lo smartphone è diventato il fidato compagno digitale, essenziale per la comunicazione quotidiana e una miriade di attività, la perdita o il furto di tale dispositivo può risuonare come qualcosa di catastrofico. Questo non solo implica un danno economico, ma mette anche a rischio le preziose informazioni private che custodiamo nei nostri dispositivi portatili. Dalle fotografie personali ai contatti di lavoro, dalle password riservate ai documenti cruciali e ai dati delle carte di credito, il nostro smartphone è un vero e proprio tesoro di dati sensibili.

La buona notizia? Esistono strumenti ed approcci che ci consentono di localizzare e bloccare i nostri dispositivi, salvaguardando così i nostri dati personali dai malintenzionati. Questo articolo vi guiderà attraverso i passaggi per rintracciare e bloccare uno smartphone scomparso, indipendentemente dal sistema operativo o dal modello del vostro dispositivo. Immergiamoci nell’esplorazione di come convertire un incidente potenzialmente devastante in una situazione gestibile e meno stressante.

Come bloccare e rintracciare uno smartphone Android rubato o perso

Ogni sistema operativo ha il suo metodo, per bloccare o rintracciare lo smartphone, per quanto riguarda i dispositivi Android è possibile sfruttare il servizio “Trova il tuo telefono” presente su Google. La funzione permette di localizzare il telefono da remoto da un altro dispositivo. L’opzione può essere effettuata tramite browser web su “Trova il tuo telefono” o un altro dispositivo Android. Anche se è importante specificare che per potere usufruire di questa opzione, “Trova il tuo telefono” deve essere stato attivato sullo smartphone rubato o perso. Per bloccare e rintracciare uno smartphone Android rubato o perso, è necessario seguire questi passaggi:

Aprire il sito web Trova il tuo telefono;

Accedere con l’account Google, deve essere lo stesso utilizzato sul telefono perso o rubato;

Selezionare un telefono dalla lista;

Scegliere il telefono da bloccare, se nella lista sono presenti più dispositivi;

Procedere con l’opzione che si preferisce, nella nuova schermata.

Nello specifico, nella schermata del dispositivo selezionato sono presenti le seguenti opzioni, per rintracciare o bloccare il dispositivo su Google:

Trova e blocca il tuo telefono;

Prova a chiamare il tuo telefono;

Esci dall’account sul telefono;

Contatta il tuo operatore.

Trova e blocca il telefono: permette di controllare l’ora e il luogo dell’ultimo accesso del dispositivo, e ovviamente la possibilità di bloccare il telefono rubato o perso.

Prova a chiamare il tuo telefono: lo smartphone emetterà un suono forte per 5 minuti, anche se è in modalità silenziosa o non disturbare. Questa opzione può essere utile se pensi di aver perso il cellulare vicino a te.

Esci dall’account sul telefono: uscire dall’account Google permette di interrompere l’accesso sul dispositivo perso in modo che nessun altro possa accedervi.

Contatta il tuo operatore: viene consigliata la possibile di rivolgersi al proprio operatore per disattivare la scheda SIM.

Come bloccare e rintracciare uno smartphone Samsung rubato o perso

Per bloccare o rintraccia uno smartphone Samsung, puoi usare il servizio Trova il mio cellulare, che offre funzioni simili a quelle di Trova il mio dispositivo di Google, ma specifiche per i dispositivi Samsung. Ricordando che per utilizzare questo servizio è necessario, aver configurato il Samsung Account sul tuo dispositivo, aver attivato la Localizzazione nelle Impostazioni del dispositivo. E inoltre, aver attivato l’opzione “Localizza il mio dispositivo”.

Per bloccare e rintracciare uno smartphone Samsung rubato o perso, è possibile usufruire da PC un su un altro dispositivo della funzione di SmartThings. Nello specifico, trova Dispositivo Personale è un servizio offerto da Samsung che ti permette di localizzare e gestire i tuoi dispositivi Samsung da remoto, tramite un browser web o l’app SmartThings, questo permette di avere una possibilità più alta per rintracciare i dispositivi Samsung, anche se sono offline o spenti. Per accedere al sito web di SmartThings Find, devi seguire questi passaggi:

Aprire il browser web preferito;

Cercare e accedere a SmartThings Find;

Accedere con lo stesso account Samsung usato sullo smartphone perso o rubato;

Scegliere tra le opzioni disponibili Suona, Blocca, Cancella dati, Estrai chiamate/messaggi, Sblocca rete.

È possibile vedere la posizione approssimativa dello smartphone sulla mappa, se attiva “Invia ultima posizione” nelle impostazioni di “Trova dispositivo personale”, il server riceverà l’ultima posizione nota del tuo dispositivo prima dello spegnimento. Ecco però nel concreto a cosa servono le opzioni sopra elencate:

Suona: Attiva un suono di un minuto al volume massimo per aiutare a individuare il telefono perso, ovviamente utile se smarrito nei paraggi.

Blocca: Blocca il telefono, si può infatti attivare un pin per bloccare lo schermo, il pulsante di alimentazione e Samsung Pay sul dispositivo smarrito.

Cancella dati: Il backup tutti i dati da remoto, in quanto cancella tutti i dati presenti sul dispositivo perso. L’opzione è irreversibile e comporta la perdita della possibilità di rintracciare il dispositivo tramite Trova il mio cellulare. L’opzione è consigliata solo nei casi che è sicuro di non poter recuperare più il telefono.

Estrai chiamate/messaggi: Per scaricare sul PC o su un altro dispositivo i registri delle chiamate e dei messaggi ricevuti e inviati dal tuo smartphone negli ultimi 7 giorni.

Sblocca rete: Per sbloccare la rete dello smartphone, nel caso in cui fosse stata bloccata da remoto tramite il codice IMEI.

Come bloccare e rintracciare uno smartphone iPhone rubato o perso

Per bloccare e rintracciare l’iPhone, è possibile utilizzare un browser web o l’app “Dov’è” per localizzare e gestire il dispositivo da remoto. Anche se, per usare questo servizio deve essere stato precedentemente attivato sull’iPhone rubato o perso, aver effettuato l’accesso con l’ID Apple e aver connesso il dispositivo a Internet.

Per bloccare e rintracciare uno smartphone iPhone rubato o perso, ecco tutti i passaggi:

Accedere al browser web;

Cercare e accedere a iCloud – Dov’è – Apple ;

; Selezionare “Trova le tue cose su iCloud.com”;

Scegliere Accedi, nella pagina Trova dispositivi;

Inserire le credenziali dell’ID Apple, lo stesso del dispositivo perso o rubato.

Arrivati a questo punto si aprirà una mappa nel quale sarà presente in alto la sezione “Tutti i dispositivi”, si aprirà una lista dove saranno presenti tutti i dispositivi collegati al proprio ID Apple. Selezionando il dispositivo interessato si potrà visionare l’ultima connessione e sulla mappa sarà presente la localizzazione attuale del telefono. Inoltre, sotto il nome del dispositivo, saranno presenti tre opzioni Fai suonare, Modalità smarrito, Inizializza l’iPhone.