Come localizzare il proprio smartphone iOS o Android

Perdere il proprio smartphone è davvero una scocciatura, oltre che un danno economico spesso piuttosto importante. Si tratta infatti di dispositivi che, se di qualità top di gamma, presentano prezzi molto elevati; in più, questi device sono diventati con il tempo parte integrante della nostra vita quotidiana, e contengono dati sensibili e informazioni importanti che sarebbe sempre meglio non smarrire. Per fortuna, gli smartphone moderni offrono diversi sistemi e funzioni specifiche utili a provare a rintracciare il proprio telefono in caso di smarrimento, sfruttando ovviamente la geolocalizzazione. In questa guida vedremo allora come localizzare lo smartphone, sia che si tratti di un cellulare Android che di un modello con sistema operativo iOS. Come localizzare uno smartphone iOS

Se perdiamo il nostro iPhone – ma le procedure sono valide anche per iPad e iPod Touch -, possiamo ritrovarlo e proteggere i nostri dati sensibili con due metodi diversi. Il primo prevede di sfruttare direttamente iCloud: non dobbiamo fare altro che accedere al portale e l’iPhone potrà essere individuato sulla mappa; se il melafonino è acceso e in funzione, vedremo sulla mappa un pallino verde, che indica proprio la sua posizione in tempo reale. Alternativamente è possibile localizzare l’iPhone usando direttamente l’app “Dov’è” su un altro dispositivo Apple di nostra proprietà, e che ha quindi registrato lo stesso ID Apple. Ovviamente è necessario che “Dov’è” sia stato attivato su entrambi i device. Per attivarle l’opzione dobbiamo seguire pochi e semplici passaggi:

aprire l’app Impostazioni;

accedere a “Privacy” e attivare la localizzazione;

fare tap sul proprio nome e poi su “Dov’è”

selezionare la voce “Trovare il mio iPhone” e attivare “Trova il mio iPhone”. Per individuare il cellulare anche quando non è online, sarà sufficiente attivare anche l’opzione “Rete Dov’è“. Per inviare a Apple la posizione del dispositivo anche quando la batteria è scarica, risulta invece utile attivare l’opzione “Invia ultima posizione“. Se accanto alla voce compare la scritta “Attivo”, significa che “Dov’è” sta correttamente funzionando, e che cercando l’iPhone verrà geolocalizzato e mostrato sulla mappa.

Localizzare uno smartphone Android necessita di una procedura differente. L’OS di casa Google permette infatti non solo di localizzare il device smarrito da remoto, ma anche di bloccarlo e resettarlo. Per procedere, però, il telefono deve essere acceso e collegato a un account Google, connesso a una rete di dati mobili o Wi-Fi ed essere visibile su Google Play; in più, l’opzione “Posizione attiva” deve essere abilitata, così come il servizio “Trova il mio dispositivo attivo”. Ora possiamo effettivamente verificare se il dispositivo può essere geolocalizzato. Ecco come fare: Aprire la pagina

Accedere al proprio account Google;

fare clic sul dispositivo che si vuole localizzare nella parte superiore dello schermo. In questo modo andremo ad inviare una notifica al telefono che abbiamo perso, e sulla mappa saranno mostrare tutte le informazioni sul luogo in cui si prova. La posizione rimane approssimativa, mentre se il telefono non può essere trovato sarà mostrata a schermo la sua ultima posizione nota. Una volta localizzato il telefono si possono fare diverse cose: Riproduci audio : consente di fare squillare il telefono al massimo del volume per 5 minuti, anche se è in silenzioso o in vibrazione;

: consente di fare squillare il telefono al massimo del volume per 5 minuti, anche se è in silenzioso o in vibrazione; Blocca il dispositivo : consente di bloccare il telefono con il pin, la sequenza o la password;

: consente di bloccare il telefono con il pin, la sequenza o la password; Resetta dispositivo: consente di eliminare definitivamente tutti i dati memorizzati sul telefono.