Come avere 6 mesi di Apple Music GRATIS

Con Apple Music hai accesso a una libreria con oltre 100 milioni di canzoni e circa 30mila playlist a tua completa disposizione. Tutto con una qualità audio imbattibile. Non perdere altro tempo e comincia a vivere la musica come si deve. Ottieni 6 mesi gratis con un click. Questa promozione è dedicata a tutti coloro che hanno acquistato iPhone, AirPods, HomePod o prodotti Beats idonei. Altrimenti non disperare. Per te c’è comunque 1 mese gratis incluso nell’iscrizione.

L’app è perfettamente compatibile con la nuova tecnologia audio spaziale, per essere catapultato al centro della musica che stai ascoltando. Inoltre, puoi anche cantare seguendo il testo a tempo con Apple Music Sing. L’abbonamento include anche la possibilità di ascoltare i tuoi brani preferiti offline, nel caso ti trovi in aereo o in una zona dove la ricezione è scadente o assente.

Apple Music: 6 mesi gratis ti aspettano

Apple Music è la scelta perfetta per chi ama ascoltare musica, podcast e altri contenuti da un’app moderna e intuitiva, creata proprio per chi vuole una vita smart, ma non senza musica. Ottieni 6 mesi gratis con un click. Si tratta di una promozione destinata a chi ha acquistato un nuovo prodotto Apple o Beats idoneo. Altrimenti hai comunque 1 mese gratis per provare il servizio.

Accedi al più grande catalogo di musica classica al mondo incluso nel tuo nuovo abbonamento. Scopri le ultimissime hits del momento e i grandi classici. Ascolta musica in base alla tua categoria preferita. L’app ha tantissime funzionalità. Crei le tue playlist, scegli i brani che ami e li metti nei preferiti. In questo modo hai sempre a tua disposizione tutto quello che ti piace e con un tap lo ascolti senza limiti, né interruzioni pubblicitarie, sia online che offline.