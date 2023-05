Google Podcasts è il programma ufficiale di Google dedicata ai podcast, oltre il sito web è presente un’app gratuita per tutti coloro in possesso di un account Google. I podcast sono dei contenuti audio, ne esistono di ogni genere e argomento, possono essere ascoltati in qualsiasi momento e luogo, grazie alla possibilità di scaricarli o riprodurli in streaming su vari dispositivi. I podcast hanno sia scopo informativo e sia uno scopo puramente di intrattenimento, proseguendo poi per quelli educativi a quelli di approfondimento. Google Podcasts è facile da usare e permette di cercare, ascoltare e gestire tutti i brani audio presenti. Nel sito web e all’interno dell’app è possibile iscriversi al podcast, scaricare le puntate per ascoltarle offline, creare una coda di riproduzione personalizzata, sincronizzare l’ascolto tra i vari dispositivi e molto altro ancora.

Come scaricare Google Podcasts su Android e iOS

Nel tempo libero, per lavoro o per passione le puntate dei podcast possono essere una grande compagnia, oltre a essere ricchi di informazioni e contenuti. Proprio per il suo vasto repertorio, Google Podcasts è l’app adatta per ogni esigenza sia per ascoltare del puro intrattenimento sia per importanti contenuti audio. Google Podcasts è disponibili sia su Android, iOS che sul web, ma come scaricare l’app e ascoltare i contenuti su tutti i dispositivi? Vediamolo insieme.

Come scaricare Google Podcasts su Android

Per usare Google Podcasts da uno smartphone o un tablet Android, bisogna scaricare l’app dal Play Store o utilizzare l’app Google integrata nel dispositivo. Ecco come fare:

Scaricare e installare l’app Google Podcasts dal Play Store ;

; Aprire l’app e accedere con l’account Google.

Come scaricare Google Podcasts su iOS

Per scaricare Google Podcasts su iPhone o un iPad bisogna cercare l’app nell’App Store e procedere all’installazione. Ecco come fare:

Scaricare e installare l’app Google Podcasts dall’App Store ;

; Aprire l’app e accedere con l’account Google.

A questo punto, sia da Android che da iOS, approdiamo all’interno dell’app. Nella schermata principale di Google Podcasts ci sono i podcast suddivisi per categorie, come In primo piano, Popolari o Per te. I podcast sono divisi per tipologia così da facilitarne la scelta, per scegliere quello più adatto a ogni gusto. Per visualizzare tutti i contenuti di una determinata categoria, basta toccare il pulsante “Mostra tutto”, in questo modo si potranno visualizzare tutti i podcast di quella categoria.

Se invece si vuole cercare un contenuto specifico, bisogna toccare l’icona della lente d’ingrandimento in alto a destra e digitare il nome del podcast o una parola chiave nel campo di ricerca. Dopo aver cercato il nome o la parola chiave verranno mostrati i risultati. Su Google Podcasts è possibile iscriversi a un podcast, basta selezionarlo e toccare il nome o l’immagine, poi proseguire con il pulsante “Iscriviti”. Per annullare l’iscrizione è facilissimo, basta premere la dicitura “Iscrizione effettuata” e poi “Annulla iscrizione”.

Come ascoltare e scaricare il podcast

Dopo la ricerca e dopo aver trovato il contenuto da ascoltare basta cliccare sulla foto e il nome, per poi scorrere tra le puntate disponibili e cliccare su riproduci, a questo punto la puntata verrà riprodotta in streaming. La puntata può essere scaricata e ascoltata offline toccando l’icona del download (quella con la freccia verso il basso). Per eliminare una puntata scaricata basta toccare nuovamente l’icona del download.

Ovviamente i podcast da ascoltare sono molteplici e può nascere la paura di perdere qualche contenuto interessante, nessun problema, è possibile metterli in coda. Per creare una coda di riproduzione, basta toccare l’icona della coda (quella con tre linee orizzontali e un segno più) in basso a destra. Per vedere la coda, ma anche download, cronologia e iscrizioni, basta andare su Attività, qui è possibile vedere le puntate aggiunte alla coda, ma anche rimuoverle, toccando l’icona del cestino, e modificare l’ordine trascinandole con il dito.

Per controllare la riproduzione di una puntata, basta usare i pulsanti in basso per mettere in pausa, andare avanti o indietro di 10 secondi, cambiare la velocità di riproduzione o attivare lo sleep timer. È possibile usare i comandi vocali dell’Assistente Google per riprodurre, mettere in pausa o saltare una puntata. Per modificare le impostazioni di Google Podcasts, toccare l’icona del menu (quella con le tre linee orizzontali) in alto a sinistra e poi toccare Impostazioni. Si possono personalizzare le opzioni relative alle notifiche, ai download, alla riproduzione e alla privacy.

Come ascoltare i podcast con Google Podcasts sul web

Per usare Google Podcasts sul computer o su un altro dispositivo connesso a Internet, si può usare la versione web del servizio. Si tratta di una soluzione pratica e veloce che non richiede di installare nessuna app, basta aprire il browser e andare su sito podcasts.google.com.

Anche in questo caso, come nelle app, nella pagina principale del sito sarà presente una selezione di podcast suddivisi per categorie, come In primo piano, Popolari o Per te. Sarà sufficiente scorrere le categorie orizzontalmente e cliccare sul pulsante Mostra tutto per visualizzare tutti i podcast di una categoria, navigando sul sito si può procedere con le stesse funzioni dell’app. Infatti dal sito Google Podcasts sono disponibili tutte le funzioni precedentemente descritte nell’app.