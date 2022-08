OPPO svela ColorOS 13 basata su Android 13, in arrivo fra pochi giorni

Se Samsung ha già avviato il programma beta della One UI 5.0 (qui le novità), in queste ore OPPO, un altro grandissimo OEM Android, ha annunciato che la ColorOS 13 basata su Android 13 sarà ufficialmente svelata durante un evento programmato per il prossimo 18 agosto.

Già a seguito del Google I/O di maggio di quest’anno, quando il colosso di Mountain View aveva mostrato in anteprima alcune delle più importanti novità di Android 13, OPPO era stato tra i primi OEM ad aprire le porte al nuovo OS rendendo disponibile un’apposita beta per OPPO Find N e anche per OPPO Find X5 Pro.

Il prossimo 18 agosto vedremo le novità della ColorOS 13 di OPPO basata su Android 13

A distanza di qualche mese, il colosso cinese è finalmente pronto a mostrare tutte le novità e le nuove funzionalità a cui il team di sviluppo ha lavorato in questo periodo. Come c’era da aspettarselo, l’arrivo della ColorOS 13 coinciderà con una rinnovata attenzione verso l’esperienza utente per offrire ai propri utenti le numerose novità presenti nel nuovo OS ma con una chiave di personalizzazione che contraddistingue da sempre gli smartphone OPPO.

Senza entrare troppo nei dettagli, del resto nemmeno la compagnia ha ancora annunciato niente a riguardo, ColorOS 13 include feature pensate per migliorare l’esperienza di utilizzo dei device con display di ampie dimensioni – il rimando a OPPO Find N è chiaro e lampante, così come alle generazioni successive di cui si è parlato tanto in queste settimane -, ma anche alla interoperabilità tra più dispositivi per offrire ai propri utenti un workflow senza inceppi su più dispositivi.

Ovviamente ci sarà spazio per la personalizzazione con il supporto al Material You di Google (sebbene non sia chiaro in che forma), nuove funzionalità per proteggere la privacy, una user interface più fluida, completa e piacevole e molto altro.

In attesa di scoprire tutte le novità in arrivo il prossimo 18 agosto – potrete seguire la diretta da questa pagina -, vi segnaliamo che l’ottimo OPPO Find X5 è in offerta su Amazon a un prezzo niente male; sarà uno dei primi a ricevere l’aggiornamento alla ColorOS 13.

