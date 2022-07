OPPO punta tutto sui foldable: grosse novità in arrivo a fine anno

Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni circa i futuri piani di lancio di OPPO per almeno due nuovi foldable per il 2022 che, a quanto apprendiamo, dovrebbero montare processori Qualcomm e MediaTek. Le ultime informazioni pubblicate in rete, infatti, indicano che il colosso cinese dovrebbe annunciare un modello con un design simile a quello di Samsung Galaxy Z Flip, quindi a conchiglia, e un altro con un design invece più simile al Galaxy Z Fold.

Digital Chat Station, leaker sempre molto attivo e piuttosto affidabile circa i piani di lancio degli OEM Android asiatici, ha svelato che la compagnia cinese starebbe lavorando già da tempo a un nuovo smartphone pieghevole etichettato come OPPO Find N2; il successore dell’apprezzatissimo OPPO Find N dovrebbe conservare il suo design ergonomico introducendo però alcune migliorie e ottimizzazioni.

OPPO ha in cantiere due nuovi foldable da lanciare entro il 2022, a quanto pare

Sebbene si sappia ancora poco sui nuovi foldable di OPPO, oltre a montare i nuovi SoC Qualcomm e MediaTek, sembra che per entrambi siano stati scelti pannelli AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz con tecnologia LTPO e con il sensore di impronte integrato. Sembra, inoltre, che OPPO starebbe già testando entrambi i dispositivi sia per il mercato europeo che per quello asiatico: ricordiamo, infatti, che OPPO Find N non ha mai fatto il salto al di fuori del mercato cinese, di fatto permettendo a Samsung di incrementare la propria presenza nel mercato Occidentale.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sui nuovi smartphone pieghevoli di OPPO, vi segnaliamo l’incredibile sconto di Amazon per Samsung Galaxy Z Flip3 con quasi 500 euro di risparmio sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.