Samsung, ecco alcune novità della One UI 5.0: UI, sicurezza e non solo

La notizia dello scorso weekend circa l’arrivo della beta della One UI 5.0 di Samsung per la serie Galaxy S22 certifica una volta per tutte l’incredibile impegno del team di sviluppo della One UI circa lo sviluppo della personalizzazione basta su Android 13, ma solo in queste ore il colosso sudcoreano ha preso la parola svelando alcune delle più importanti novità che saranno presenti nella One UI 5.0 una volta pronta al lancio ufficiale.

Prima di scoprire le più importanti feature ci teniamo a precisare che, al momento, il firmware della beta della One UI 5.0 è attualmente disponibile solo in tre Paesi: USA, Germania e Corea del Sud, con tanti altri Paesi in arrivo solo nel corso dei prossimi mesi.

Samsung svela alcune delle novità presenti nella beta della One UI 5.0 basata su Android 13

Uno degli aspetti più importanti della nuova versione è senza ombra di dubbio l’interfaccia e la UI della One UI 5.0: Samsung fornirà ai propri utenti maggiori tool per personalizzare l’aspetto del telefono secondo i propri gusti scegliendo tra 16 temi colorati e 12 opzioni di colore. Inoltre, ci saranno novità per quanto riguarda i widget e la loro disposizione – sarà possibile “impilarli” nella home page purché mantengano una dimensione pari a 2×1 – e controlli più granulari sulle notifiche.

Sarà anche possibile scegliere lingue differenti per ogni applicazione installata (la feature era stata scovata mesi fa nel codice di Android 13), ci sarà una migliore gestione dell’audio, una nuova dashboard per controllare lo stato di sicurezza del proprio dispositivo, nuove opzioni di accessibilità, una nuova icona per le modalità Pro dell’applicazione Camera e molto altro.

In attesa che il firmware della beta della One UI 5.0 arrivi anche nel nostro Paese, prendiamo la palla al balzo per segnalarvi questa interessante offerta di Amazon su Samsung Galaxy S22 con caricatore incluso al prezzo più conveniente di sempre con il 20% di sconto.

