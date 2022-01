COD Vanguard e Warzone Stagione 2: chi sono i nuovi Operatori

Il rinvio della Stagione 2 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific al 14 febbraio 2022 non ha fermato ovviamente i leaker, che ci hanno adesso svelato in anticipo chi saranno i tre nuovi Operatori in arrivo: Anna, Gustavo e Thomas.

COD Vanguard e Warzone Pacific: gli Operatori della Stagione 2

Le immagini dei nuovi personaggi giocabili sono state svelate su Twitter dall'account JulesLeaks, il quale aggiunge che ci sarebbe anche un'altra piccola mappa in arrivo: non è chiaro tuttavia al momento come verrà implementata nel gioco e soprattutto se farà effettivamente parte della Stagione 2.

Non dovremo attendere molto per scoprirlo, dato che Warzone e Vanguard riceveranno il loro prossimo aggiornamento il 14 febbraio, dopo il posticipo di 12 giorni voluto da Activision e in generale dagli sviluppatori allo scopo di dare priorità al bilanciamento e all'ottimizzazione dell'esperienza di gioco alla luce dei vari problemi riscontrati dagli utenti.

“Attualmente, la nostra community sta riscontrando problemi in Call of Duty: Vanguard, Warzone Pacific e Modern Warfare. Finora abbiamo implementato una serie di aggiornamenti, ma è necessario fare di più. Utilizzeremo questo tempo di sviluppo aggiuntivo per fornire ulteriori update, incluse ottimizzazioni al gameplay, bilanciamento del gioco, correzione della stabilità del gioco e un miglioramento generale del livello di rifinitura“.

Nel frattempo, la saga Call of Duty scoprirà nei prossimi mesi quale sarà il suo destino in seguito dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft. Da una parte, la compagnia di Redmond ha confermato che i giochi attuali ed eventuali accordi già presi manterranno la serie anche su PlayStation, ma per il futuro a lungo termine non si esclude che possa diventare esclusiva per Xbox.