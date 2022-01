COD Warzone Pacific: quando esce la Stagione 2? C'è una nuova data

Con un post pubblicato sul sito ufficiale della serie, Activision ha annunciato che l'uscita della Stagione 2 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific è posticipata al 14 febbraio. Inizialmente, la data di uscita era prevista per il 2 febbraio.

L'obiettivo, come prevedibile, è quello di affrontare e risolvere i problemi che la community sta riscontrando nel multiplayer online dei titoli, incluso quello di Modern Warfare.

COD Warzone e Vanguard Pacific 2 – Stagione 2 rinviata, ecco perché

Come si legge nella nota rivolta ai fan, gli sviluppatori della serie Call of Duty sottolineano di aver già implementato un gran numero di aggiornamenti, ammettendo tuttavia che rimane molto lavoro da fare. Per questo motivo è arrivata la decisione di pianificare l'inizio della Stagione 2 di Warzone Pacific e Vanguard al 14 febbraio 2022.

Il tempo aggiuntivo sarà necessario e utile ai team per implementare ulteriori update, inclusi miglioramenti all'ottimizzazione del gameplay, al bilanciamento di gioco che riguarda armi ed equipaggiamento, miglioramenti alla stabilità, correzioni di bug e un livello generale di rifinitura che miri ad incrementare la qualità dell'esperienza ludica in tutti i giochi della serie coinvolti: Vanguard, Warzone Pacific, Black Ops Cold War e Modern Warfare.

Le correzioni verranno applicate a tutte le piattaforme di gioco, quindi due generazioni di console e il PC, con miglioramenti specifici per ogni singolo sistema e upgrade generali per tutti e cinque.

In tal senso, Activision e gli sviluppatori promettono che comunicheranno più frequentemente riguardo lo stato di Call of Duty e dei lavori su cui si stanno concentrando gli studi sui principali canali social.