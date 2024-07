CMF Phone 1: lo smartphone più bello del 2024 è arrivato (recensione)

CMF Phone 1 è il primo (attesissimo) smartphone di CMF, un sub-brand di Nothing, che con questo telefono punta a rendere il design qualcosa di popolare e accessibile a tutti, grazie ad un prezzo veramente aggressivo. Questo dispositivo è stato progettato per offrire un’esperienza utente senza compromessi, il suo design unico lo rende, a nostro avviso, uno degli smartphone più belli del 2024 ma anche uno dei più piacevoli da impugnare, grazie ad una lavorazione della back cover con una texture molto particolare, percepibile da subito al tatto. In questa recensione del dispositivo, che abbiamo potuto provare per diversi giorni, esploreremo i vari aspetti di questo smartphone, evidenziandone pregi e difetti.

Design

Il design del CMF Phone 1 è senza alcun dubbio uno dei suoi punti di forza maggiori. La particolarità del design risiede nella presenza di viti sulla cover posteriore che ne consentono la sostituibilità, permettendo agli utenti di personalizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze. Il telefono è disponibile in quattro colori: Nero, Verde Chiaro, Blu (disponibile solo in India) e Arancione. Le versioni Nero (che abbiamo avuto in prova) e Verde Chiaro presentano una texture sottile integrata nella scocca, mentre le varianti Blu e Arancione sono dotate di un elegante strato di pelle vegana.

Questa modularità non è solo estetica ma anche funzionale. Gli utenti possono aggiungere accessori come ad esempio degli stand pieghevoli oppure un porta carte di credito. Questa caratteristica rende il CMF Phone 1 estremamente versatile e adatto a diverse esigenze quotidiane.

Un altro aspetto positivo del design è l’attenzione ai dettagli, come la scelta di materiali antiscivolo e resistenti alle impronte digitali, oltre alla facilità di riparazione interna ed esterna grazie alla natura intercambiabile del dispositivo.

Performance

Il CMF Phone 1 è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7300 5G, costruito con la tecnologia di processo TSMC di seconda generazione a 4 nm. Questo chipset a 8 core, che raggiunge una velocità fino a 2,5 GHz, offre buone prestazioni e un’ottima efficienza energetica.

La batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia fino a due giorni con una singola carica, supportata dalla tecnologia di ricarica rapida a 33W, che permette di raggiungere il 50% di carica in soli 20 minuti. Inoltre, la tecnologia di salute della batteria sviluppata da Nothing prolunga la durata della batteria tramite modalità di ricarica intelligenti e personalizzate.

La gestione della RAM è ottimizzata con la funzione RAM Booster, che consente di utilizzare fino a 8 GB di memoria di archiviazione come RAM aggiuntiva, garantendo un’esperienza multitasking fluida.

Display

Il CMF Phone 1 è dotato di un display Super AMOLED da 6,67 pollici con oltre 2,5 milioni di pixel. Questo schermo, il più luminoso nella sua categoria con una luminosità di picco di 2000 nits, supporta HDR10+ e lo standard di colore P3, garantendo una riproduzione accurata di oltre un miliardo di colori. La differenza tra un display OLED tradizionale e un AMOLED sta nella matrice attiva che permette un controllo più preciso di ogni pixel, migliorando la qualità dell’immagine e riducendo il consumo energetico.

Il tasso di aggiornamento adattivo a 120 Hz e il tasso di campionamento del tocco a 240 Hz assicurano un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva, ideale per il gaming. La certificazione SGS Seamless Pro Motion conferma la qualità dell’immagine e i tempi di risposta, rendendo il CMF Phone 1 perfetto per chi ha uno stile di vita dinamico.

Fotocamera



Il comparto fotografico del CMF Phone 1 è composto da una fotocamera principale Sony da 50 MP e una fotocamera frontale da 16 MP. La fotocamera posteriore, con apertura f/1.8 e un campo visivo di 79°, offre scatti di alta qualità e supporta la stabilizzazione elettronica delle immagini (EIS) con la modalità Action, garantendo foto nitide anche in movimento.

Il TrueLens Engine 2.0 con AI Vivid Mode e Ultra XDR migliora ulteriormente la qualità delle foto, rendendole vivide e realistiche in qualsiasi condizione di luce. La modalità AI Vivid analizza la scena e genera immagini con colori più intensi e contrasti elevati, mentre l’Ultra XDR, sviluppato in collaborazione con Google, ottimizza la luminosità di ogni pixel per una rappresentazione accurata delle scene.

Per i video, il CMF Phone 1 supporta la registrazione in 4K a 30 fps e in 1080p a 60 fps, oltre a modalità come Slo-mo a 120 fps e Night Mode, garantendo video di alta qualità in ogni situazione.

Sistema Operativo



Il CMF Phone 1 utilizza Nothing OS 2.6, basato su Android 14. Questo sistema operativo offre un’interfaccia utente unica, progettata per ridurre le distrazioni e migliorare l’efficienza. Non ci sono applicazioni preinstallate superflue, solo le funzioni essenziali ottimizzate per un’esperienza rapida e fluida. Molto carino l’icon pack fornito da Nothing che rende l’esperienza di utilizzo assolutamente unica, anche se per gli utenti Android non è sempre semplice riconoscere le icone delle app più comuni.

Le opzioni di personalizzazione funzionali di Nothing OS permettono agli utenti di adattare il dispositivo alle proprie esigenze, con temi monocromatici che riducono le distrazioni visive e widget che offrono accesso rapido alle applicazioni più utilizzate. La funzione AI Wallpaper Generator consente di creare sfondi personalizzati, aggiungendo un tocco di unicità al dispositivo.

Specifiche Tecniche

Il CMF Phone 1 è disponibile in diverse configurazioni di memoria: 6 GB di RAM con 128 GB di storage, 8 GB di RAM con 128 GB di storage e 8 GB di RAM con 256 GB di storage, espandibile fino a 2 TB tramite una scheda TF compatibile. Le dimensioni del dispositivo sono di 164 mm in altezza, 8 mm di larghezza (9 mm per la versione in pelle vegana) e 8,2 mm di profondità, con un peso di 197 g (202 g per la versione in pelle vegana).

Conclusioni

Il CMF Phone 1 è senza dubbio un dispositivo ben progettato e versatile, adatto a un pubblico che cerca qualità, un design fuori dal comune e un prezzo assolutamente accessibile. Il design modulare, le buone prestazioni del processore MediaTek Dimensity 7300 5G, la batteria di lunga durata e il display Super AMOLED da 6,67 pollici sono i principali punti di forza di questo smartphone. Nella scelta di acquisto del CMF Phone 1 però è il design che a nostro avviso conta più di tutti gli altri aspetti, un design unico, piacevole e modulare, che è il tratto distintivo di questo smartphone. Unico piccolo neo che abbiamo riscontrato nelle nostre prove è la “fragilità” della cover posteriore, facilmente intaccabile se messa a stretto contatto con altri oggetti (ad esempio quando lo si ripone in uno zaino o in una borsa).

Prezzi e disponibilità CMF Phone 1

CMF Phone 1 sarà disponibile in due modelli:

8GB + 128GB – €239 o addirittura soli 199,99 in colorazione nera

8GB + 256GB – €269

Lo smartphone è preordinabile da oggi, 8 luglio, mentre andrà in vendita a partire dal 12 luglio.

Saranno in vendita anche i seguenti accessori:

Custodia (nera, arancione, verde chiaro, blu) – 35€

Supporto – 25€

Cordino – 25€

Custodia per schede – 25€

Caratteristiche Tecniche del CMF Phone 1

Nella tabella sottostante abbiamo riassunto le principali caratteristiche tecniche del CMF Phone 1:

Caratteristica Dettagli Dimensioni 164 mm x 77 mm x 8 mm / 9 mm (standard / pelle vegana) Peso 197 g / 202 g (standard / pelle vegana) Display 6.67” Super AMOLED LTPS, 1080 x 2400, 395 ppi, 2000 nits di luminosità di picco, 120 Hz adaptive refresh rate, 240 Hz touch sampling rate Processore MediaTek Dimensity 7300 5G, 8-core fino a 2.5 GHz, processo TSMC a 4 nm RAM 6 GB, 8 GB, 16 GB (con RAM Booster) Memoria 128 GB, 256 GB, espandibile fino a 2 TB Batteria 5000 mAh, 33W Fast Charging, 5W reverse wired charging Resistenza all’acqua e alla polvere IP52 Sistema Operativo Nothing OS 2.6 (basato su Android 14) Connettività Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Fotocamera Principale Sony 50 MP, f/1.8, EIS, Action Mode, TrueLens Engine 2.0, Ultra XDR, AI Vivid Mode Fotocamera Frontale 16 MP, TrueLens Engine 2.0, Ultra XDR, AI Vivid Mode Video 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, Slo-mo a 120 fps, Night Mode, Action Mode, Time Lapse (4K) Sensore di Impronte Digitali Sotto-display ottico