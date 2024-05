CMF by NOTHING Buds in super offerta: auricolari convenienti e bellissimi

Bellissimi, carismatici e con un prezzo superlativo. I CMF Buds della NOTHING sono in offerta su Amazon con uno sconto davvero niente male: il modello nero lo porti a casa con appena 34,99€.

Il design dei CMF Buds è accattivante e moderno, con un case angolare liscio e l’opzione di aggiungere un laccio per il trasporto. I bud stessi sono leggeri e comodi da indossare, con una buona aderenza fornita dalle diverse misure di eartip incluse. Nonostante il prezzo contenuto, i CMF Buds vantano anche il rilevamento in-ear, che mette in pausa automaticamente la riproduzione quando si rimuove uno degli auricolari​.

La qualità del suono dei CMF Buds è molto buona, con una particolare enfasi sui bassi grazie ai driver dinamici da 12.4 mm. La modalità Ultra Bass, attivabile a piacere, dà un ulteriore spinta ai bassi, rendendoli ancora più tuonanti. L’ANC fa il suo lavoro, con una resa piuttosto impressionante per degli auricolari in questa fascia di prezzo.

Questi auricolari supportano la connettività Bluetooth 5.3, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni. La funzione di connessione a doppio dispositivo permette di passare facilmente da un dispositivo all’altro, e l’app Nothing X offre ulteriori opzioni di personalizzazione come l’equalizzatore e il controllo dell’ANC.

La batteria dei CMF Buds dura circa 5.6 ore con ANC attivato e fino a 8 ore senza ANC. Il case di ricarica, che offre fino a 35 ore di utilizzo complessivo, non supporta la ricarica wireless ma utilizza una porta USB-C per la ricarica rapida. In soli 10 minuti di ricarica, si ottengono fino a 6.5 ore di riproduzione senza ANC​.

Nel segmento degli auricolari entry-level, i CMF Buds sono rapidamente diventati una delle nostre opzioni preferite. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistali subito risparmiando!