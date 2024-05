CMF Buds in offerta ad un prezzaccio: oggi sono tuoi a meno di 35€

Oggi gli auricolari CMF Buds sono in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo: li paghi meno di 35€. Iper-convenienti, ma con tantissimi assi nella manica – a partire da un design che a noi piace davvero tanto.

Il design dei CMF Buds è accattivante e disponibile in un vivace colore arancione, oltre a opzioni più sobrie come grigio e nero. Gli auricolari sono leggeri e si adattano comodamente alle orecchie grazie ai vari inserti in silicone inclusi nella confezione. La custodia di ricarica, compatta e dotata di una chiusura magnetica, include un originale gancio per lanyard, aggiungendo un tocco di stile e praticità​.

Gli auricolari sono dotati di driver da 12.4mm che offrono un suono equilibrato con una spiccata enfasi sui bassi, ideale per gli amanti della musica con toni profondi. La cancellazione attiva del rumore (ANC) è efficace per attenuare i rumori ambientali, anche se ovviamente non è al livello di quella che troviamo in auricolari di fascia alta (e dunque molto più costosi).

I CMF Buds supportano la connessione a due dispositivi contemporaneamente, facilitando il passaggio tra telefono e laptop, ad esempio. La app Nothing X permette di personalizzare l’equalizzatore, i controlli touch e le impostazioni ANC, offrendo un’esperienza utente flessibile e intuitiva. Inoltre, la funzione di rilevamento in-ear mette in pausa automaticamente la riproduzione quando gli auricolari vengono rimossi​.

L’autonomia degli auricolari raggiunge le 35 ore con la custodia di ricarica e circa 5 ore per singola carica con ANC attivato. La ricarica avviene tramite USB-C, rendendo il processo rapido e semplice. In definitiva, I CMF by Nothing Buds rappresentano un’ottima scelta per chi desidera auricolari economici con funzionalità premium come l’ANC e una buona durata della batteria. Non perdere questa occasione e acquistali subito risparmiando.