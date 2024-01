Cloud conveniente e sicuro: -50% per l'abbonamento annuale con Internxt

Internxt mette a disposizione degli utenti alla ricerca di un servizio di cloud storage che sia affidabile, sicuro e conveniente la possibilità di sfruttare una promozione davvero vantaggiosa. Per un periodo di tempo limitato, infatti, tutti i piani annuali sono scontati del 50%, garantendo un risparmio fino a 150 euro agli utenti che scelgono Internxt.

È possibile puntare sul piano base da 200 GB oppure sui piani da 2 TB, 5 TB e 10 TB. Naturalmente, non ci sono vincoli di alcun tipo ed è possibile sfruttare l’archiviazione e la condivisione di file criptati per una maggiore sicurezza. I dettagli completi sono disponibili tramite il sito Internxt, accessibile dal link qui di sotto.

Le offerte Internxt per il cloud sicuro e conveniente

Internxt mette a disposizione quattro abbonamenti annuali, ora disponibili a prezzo scontato del 50%. Le opzioni sono:

200 GB al prezzo di 22,99 euro invece di 45,99 euro

al prezzo di invece di 45,99 euro 2 TB al prezzo di 54,99 euro invece di 109,99 euro

al prezzo di invece di 109,99 euro 5 TB al prezzo di 99,99 euro invece di 199,99 euro

al prezzo di invece di 199,99 euro 10 TB al prezzo di 149,99 euro invece di 299,99 euro

Tutti i piani di Internxt prevedono l’archiviazione e la condivisione dei file con la protezione della crittografia. Allo spazio cloud sarà possibile accedere, tramite le app Internxt, da tutti i propri dispositivi.

L’abbonamento annuale proposto in sconto non ha vincoli di permanenza e, al termine del periodo promozionale, è possibile rinnovarlo oppure passare a un piano mensile o anche a un piano a vita, acquistando lo spazio cloud, senza costi ricorrenti. C’è anche la possibilità di passare al piano gratuito con 10 GB di spazio di archiviazione in cloud.

Per creare un account e attivare una delle promozioni con prezzo scontato del 50% proposte da Internxt è sufficiente accedere al sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.