Cloud a vita: addio agli abbonamenti con le offerte di pCloud (-80%)

Il cloud a vita è la soluzione giusta per eliminare i costi ricorrenti tipici degli abbonamenti. Il meccanismo è semplice: l’utente può acquistare uno spazio cloud, valutando l’opzione giusta in base alle proprie necessità (con possibilità di ulteriori acquisti futuri se dovesse servirà spazio extra). L’acquisto avviene tramite pagamento una tantum, senza alcun canone mensile/annuale e senza spese extra.

Il punto di riferimento del settore del cloud a vita, per conveniente e qualità del servizio, è pCloud che mette a disposizione tre diversi piani per acquistare uno spazio cloud. Attualmente, le proposte di pCloud sono scontate fino all’80%, garantendo un risparmio significativo per gli utenti. Per accedere alle offerte basta collegarsi al sito ufficiale di pCloud tramite il link qui di sotto.

Cloud a vita con pCloud: la scelta giusta per dire addio agli abbonamenti

Con il cloud a vita è possibile eliminare i costi ricorrenti tipici degli abbonamenti e le proposte di pCloud sono la soluzione giusta su cui puntare in questo momento. Il provider, punto di riferimento assoluto del settore del cloud a vita, mette a disposizione dei suoi utenti tre diversi piani di storage:

500 GB al costo di 199 euro invece di 570 euro

al costo di invece di 570 euro 2 TB al costo di 399 euro invece di 1.140 euro

al costo di invece di 1.140 euro 10 TB al costo di 1.190 euro invece di 6.000 euro

Tutte le proposte di pCloud sono disponibili anche con pagamento tramite PayPal, con possibilità di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi per dilazionare la spesa. Non ci sono costi ricorrenti di alcun tipo.

Lo spazio cloud è protetto dalla crittografia a 256 bit AES e può essere utilizzato anche per il caricamento automatico di foto e video dallo smartphone, per riprodurre file multimediali, grazie al player integrato, e per il backup di vari servizi. C’è sempre la sincronizzazione automatica dei dati.

Tutti i dettagli relativi all’offerta di pCloud sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.