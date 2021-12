Cinque motivi per cui dovete aggiornare SUBITO il vostro iPhone

Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 15.2 al pubblico in generale. Questo aggiornamento arriva poche settimane dopo che Apple ha introdotto iOS 15.1, che ha finalmente introdotto SharePlay e altre funzionalità molto attese. Ecco cinque motivi per cui, secondo noi, dovete aggiornare subito il vostro melafonino all'ultima iterazione del software.

Ecco cosa c'è di nuovo in iOS 15.2

Una delle funzionalità ritardate con la versione originale di iOS 15 che non era disponibile con la precedente release, era la pagina del rapporto sulla privacy dell'app. Ora, con la nuova versione, è finalmente disponibile per tutti gli utenti.

Dopo che iOS 14.5 ha introdotto la trasparenza del tracciamento delle app, che richiede alle app di chiedere l'autorizzazione agli utenti prima di tracciarli in rete, l'azienda si sta ora spingendo oltre con App Privacy Report.

Questo rapporto è disponibile nell'app Impostazioni con i dettagli sui dati e sui sensori a cui ciascuna applicazione ha avuto accesso negli ultimi sette giorni. Ecco come l'azienda descrive questa funzione:

Una sezione in Impostazioni ti consente di vedere la frequenza con cui le app hanno avuto accesso alla tua posizione, foto, fotocamera, microfono e contatti negli ultimi sette giorni. Ti mostra anche quali app hanno contattato altri domini e quanto di recente li hanno contattati.

Durante l'evento “Unleashed” di Apple a ottobre, la società ha annunciato un nuovo Apple Music Voice Plan. Con un costo di $ 4,99 al mese, gli utenti possono fare affidamento su Siri per richiedere brani, playlist o ascoltare la radio.

Secondo quanto dichiarato, gli utenti possono abbonarsi al piano vocale tramite Siri dicendo “Ehi Siri, avvia la mia prova di Apple Music Voice” o registrandosi tramite l'app Music. Una volta abbonati all'Apple Music Voice Plan, gli utenti possono richiedere che la musica venga riprodotta su tutti i loro dispositivi abilitati con Siri, inclusi HomePod mini, AirPods, iPhone e via dicendo.

Ad agosto, Apple ha presentato i suoi controversi piani CSAM. Dopo molte idee sbagliate e preoccupazioni sui suoi annunci di scansione delle foto, la società ha deciso di posticipare il lancio di queste funzionalità.

Ora, una delle funzionalità annunciate insieme (anche se non fa parte del progetto CSAM) viene finalmente lanciata con iOS 15.2.

Questa funzione progettata per fornire ai genitori strumenti aggiuntivi per proteggere i propri figli dall'invio e dalla ricezione di immagini sessualmente esplicite nell'app Messaggi. Funziona solo con le immagini inviate o ricevute nell'app Messaggi per gli account per bambini configurati in In famiglia. Analizza le immagini sul dispositivo e quindi non modifica le garanzie sulla privacy di Messaggi. Quando l'account di un bambino invia o riceve immagini sessualmente esplicite, la foto sarà sfocata e il bambino verrà avvisato, presentato con risorse utili e rassicurato che va bene se non vuole visualizzare o inviare la foto. Come ulteriore precauzione, ai bambini piccoli può anche essere detto che per assicurarsi che siano al sicuro, i loro genitori riceveranno un messaggio se lo vedono.

Legacy Contacts è un'altra importante funzionalità in arrivo con iOS 15.2. Poiché memorizziamo sempre più dati in formato digitale, una preoccupazione crescente è che tutti possano andare persi in caso di prematura scomparsa.

Ecco come Apple intende aiutarci in questo:

Il programma Digital Legacy ti consente di designare persone come contatti legacy in modo che possano accedere al tuo account e alle informazioni personali in caso di morte. Se desideri che uno o più amici o familiari possano accedere ai tuoi dati iCloud dopo la tua morte, potrai nominarli e fornire loro una chiave di sicurezza. La chiave non sarà utilizzabile mentre sei in vita: Apple la attiverà solo se fornita con la prova della tua morte, che normalmente sarebbe una copia del tuo certificato di morte. Vale la pena notare che non tutti i tuoi dati saranno accessibili, poiché alcuni di essi sono protetti con crittografia end-to-end. Ciò include le transazioni con Apple Card, i dati sanitari, le voci del portachiavi e la cronologia del browser.

Con iOS 15.1, Apple ha reso disponibile la possibilità di disattivare la fotografia macro. Ora, l'azienda ha apportato un'altra modifica.

Ecco cosa c'è scritto nelle note di rilascio:

Il controllo delle foto macro per passare all'obiettivo Ultra Wide per acquisire foto e video macro può essere abilitato in Impostazioni su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. La società ha anche aggiunto un'icona della modalità Macro dedicata all'app Fotocamera stessa.

Qual è la migliore caratteristica di questo sistema operativo per voi? Fatecelo sapere.