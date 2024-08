Ciabatta multipresa 16-in-1 in DOPPIA OFFERTA su Amazon

Una ciabatta multipresa 16-in-1 a cui non manca niente: è questa la doppia offerta interessante proposta da Amazon che, applicando il coupon che trovi in pagina, ti permette di acquistarla a soli 24,74 euro invece di 40,99.

Cosa include questa ciabatta multipresa

Questa ciabatta, dalla forma torreggiante ed elegante, è dotata di 12 prese universali che supportano spine italiane e Schuko da 10A/16A, oltre a 4 porte USB (3 USB-A e 1 USB-C). Ideale dunque per la gestione di tutti i tuoi dispositivi senza il bisogno di usare adattatore.

I quattro interruttori indipendenti ti permettono i controllare facilmente le prese su ciascun lato della torretta, spegnendo i dispositivi quando non sono in uso e risparmiando energia. Con il cavo lungo 2 metri puoi avere una grande flessibilità, posizionandola dove ne hai bisogno.

La ciabatta è dotata di protezione contro le sovratensioni e da sovraccarico, che protegge i tuoi dispositivi anche durante i temporali o in caso di cortocircuiti. Se il carico totale supera i 4000W, la ciabatta si spegne automaticamente per prevenire danni. Il tutto è racchiuso in un robusto alloggiamento in PC resistente al fuoco e ABS.

Un vero e proprio affare in doppio sconto: spunta il coupon Amazon e pagala soltanto 24,74 euro invece di 40,99.