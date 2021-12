Ci sono PROBLEMI con l'update di MacOS Monterey

Sembra che ci siano diversi problemi con l'update del nuovo sistema operativo di casa Apple; alcuni utenti non vedono l'aggiornamento macOS Monterey 12.1 sui Mac M1.

Qual è il nuovo bug di MacOS Monterey?

Apple ha rilasciato ieri ufficialmente macOS Monterey 12.1 per tutti gli utenti. Tuttavia, l'aggiornamento, fornito con SharePlay, Apple Music Voice Plan, Hide My Email e altri vari miglioramenti, non viene visto da tutti: questo è ciò che alcuni utenti Mac M1 stanno riferendo in rete.

Sebbene l'ultima versione del firmware della mela dovrebbe essere disponibile per tutti, sembra che alcuni utenti non siano in grado di scaricarla e installarla. Più specificamente, pare che il bug interessi gli utenti di Mac con i chip M1, M1 Pro e M1 Max.

La giornalista Microsoft e Senior Cloud Developer Advocate Christina Warren ha riferito su Twitter che l'aggiornamento macOS 12.1 semplicemente non viene visualizzato nell'app Preferenze di Sistema. Anche altri utenti Mac su Reddit sembrano riscontrare lo stesso problema. Qualcuno di voi ha riscontrato questo bug con l'installazione di macOS 12.1 su un M1 Max, M1 Pro o M1?

Yeah, it won't even load — and downloading the installer got me stuck at 52 minute mark. Sigh. — Christina Warren (@film_girl) December 14, 2021

Sfortunatamente, finora non sembra esserci una soluzione per questo problema.

Bradley Chambers di 9to5Mac ha provato a scaricare il programma di installazione completo di Monterey dall'App Store, ma il download pare che si blocchi al 52%. Warren ha menzionato su Twitter che aveva lo stesso problema.

Qual è la soluzione?

Per ora, l'unica soluzione per aggiornare i Mac interessati è accedere alla modalità di ripristino e reinstallare macOS, poiché lo strumento scaricherà l'ultima versione del sistema operativo. Apple deve ancora riconoscere il problema.