I laptop Huawei MateBook continuano ad affrontare problemi relativi alla disponibilità in commercio nel territorio locale. Di fatto, ricordiamo che il business dell'azienda è stato gravemente colpito a causa delle sanzioni degli Stati Uniti e di molti dei paesi alleati. Questo ha reso difficile per il gigante tecnologico cinese la sopravvivenza nel mercato degli smartphone.

Huawei MateBook: problemi di disponibilità in Cina

Unitamente al commecio degli smartphone e delle apparecchiature di rete, l'azienda sta affrontando problemi anche in altri settori verticali. Attualmente, i laptop della serie Huawei MateBook sono quasi esauriti in Cina.

I modelli di fascia alta come Huawei MateBook X Pro 2021/2020 sono attualmente disponibili per l'acquisto e tutti gli altri invece, non sono disponibili, incluso il MateBook 16 che è stato rilasciato il mese scorso.

La carenza di laptop dovrebbe continuare per il momento e potrebbe vedere un certo sollievo in termini di disponibilità di magazzino soltanto nel mese di agosto. Il marchio dovrebbe inoltre lanciare alcuni nuovi modelli a settembre o ottobre.

Il motivo della carenza di dispositivi non è ancora noto. Questo potrebbe essere dovuto alla carenza nella fornitura di chip da parte di Intel e AMD. La società potrebbe essere stata colpita dalla carenza di approvvigionamento della catena industriale a causa dell'aumento dei prezzi.

Non di meno, la società dovrebbe continuare a lanciare nuovi laptop nella seconda metà di quest'anno, insieme ad una pletora di prodotti per display e cuffie, a partire da agosto. Tuttavia, il marchio ha ripetutamente rinviato il lancio dei telefoni della serie Huawei P50; in merito alla gamma Mate 50 invece, c'è ancora tanta confusione.

Sappiamo che i flagship del colosso cinese arriveranno con un modem 4G, un processore Kirin di HiSilicon e un design unico, anche se molto simile a quello degli Honor 50 lanciati di recente.

Elettronica