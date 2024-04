Chromecast con Google TV: da soli 29€ solo su Google Store

Rendi smart il tuo vecchio televisore con meno di 30 euro. Oggi puoi farlo grazie alla fantastica promozione disponibile solo sul Google Store, fino a esaurimento scorte. Acquista subito il tuo Chromecast con Google TV da soli 29 euro, invece di 39,99 euro.

Scegli il modello che fa per te in qualità HD o 4K Ultra HD in base alla qualità di immagine che vuoi vedere e alla tecnologia del tuo televisore. Infatti, se hai anche una smart TV, ma con sistema operativo lento e incomprensibile, questo dispositivo è un vero miracolo.

Chromecast con Google TV: la scelta perfetta per il tuo intrattenimento

Vivi un intrattenimento senza rinunce per te e tutta la tua famiglia spendendo una stupidaggine. Scegli Chromecast con Google TV per la tua televisione. Rendila smart in due mosse. Devi solo collegare questo dispositivo alla porta HDMI del televisore e alla rete WiFi di casa tua.

In un attimo sei connesso a tutte le tue piattaforme di streaming preferite che puoi scaricare e avere in un unico posto veloce e intuitivo. Inoltre, puoi goderti app e giochi direttamente dal Google Play Store. La tua televisione diventa così il catalogo di contenuti che ami da sfogliare.

Tra l’altro, grazie al telecomando con controllo vocale puoi ottenere molto di più dalla tua televisione. Infine, trasmetti immagini, foto e display del tuo smartphone con un semplicissimo tap.

Approfitta dell’incredibile offerta ora disponibile sul Google Store. Cosa stai aspettando? Acquista il tuo Chromecast con Google TV a partire da soli 29 euro, invece di 39,99 euro. La consegna gratuita è inclusa e puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero se scegli PayPal come metodo di pagamento.