Chromebook HP convertibile in SUPER SCONTO su Amazon (-33%)

Il Chromebook HP convertibile che stiamo per segnalarti è perfetto per il lavoro e l’università: è talmente pratico che puoi usarlo sia come tablet, sia come laptop e oggi grazie allo sconto Amazon puoi averlo a soli 269,99 euro invece di 399,99. Una fantastica occasione che non puoi permetterti di perdere.

Chromebook HP convertibile in offerta Amazon

Il Chromebook HP è alimentato da ChromeOS, un sistema operativo sviluppato da Google che garantisce velocità, efficienza e sicurezza. Una delle migliori caratteristiche di ChromeOS è la sua capacità di aggiornarsi automaticamente, assicurandoti che il tuo dispositivo rimanga sempre al massimo delle prestazioni. Riceverai costantemente ottimizzazioni software e nuove funzionalità di sicurezza che manterranno il tuo Chromebook efficiente nel tempo.

Dotato di un processore Intel Celeron N4120, il Chromebook HP offre prestazioni elevate senza sacrificare l’efficienza energetica. Con una frequenza massima di 2,6 GHz e 4 MB di cache L2, questo Quad Core è perfetto per le tue esigenze quotidiane, dalla navigazione web alla produttività.

Il dispositivo è inoltre dotato di 4GB di memoria LPDDR4 da 2400 MHz, che assicura un multitasking fluido e reattivo. Inoltre, grazie all’unità di archiviazione SSD da 64 GB eMMC, avrai un avvio istantaneo e spazio sufficiente per i tuoi file e documenti più importanti.

Il display touch da 14″ del Chromebook HP offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080p, garantendo immagini nitide e dettagliate. L’ampio angolo di visione a 178° e la luminosità di 250 nits rendono questo schermo ideale per il lavoro e l’intrattenimento. La tastiera full-size con una corsa dei tasti da 1,5 mm ti permette di digitare comodamente e con precisione, aumentando la tua produttività.

Con una durata della batteria fino a 12 ore e 15 minuti, potrai lavorare in mobilità senza preoccuparti di dover ricaricare il dispositivo costantemente. E se dovessi rimanere senza batteria, la funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) ti permetterà di ottenere il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Il Chromebook HP presenta un design elegante, con un chassis argentato e una tastiera in plastica riciclata, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale. Con un peso di soli 1,49 kg e uno spessore di 1,82 cm, è leggero e facile da trasportare ovunque tu vada. Le porte USB Type-C, USB 3.0 e il jack audio cuffie/microfono offrono una connettività completa per le tue esigenze.

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta sul Chromebook HP e aggiungilo al tuo carrello su Amazon. Non solo stai risparmiando in modo significativo, ma stai anche portando a casa un dispositivo di alta qualità che soddisferà tutte le tue esigenze informatiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.