ChromeBook Asus con cerniera a 360° ad un PREZZO TOP: lo paghi solo 328€!

L’ASUS Chromebook Flip CX1400FKA rappresenta la quintessenza della versatilità e dell’efficienza, progettato per chi è sempre in movimento. Con un prezzo di lancio di 399€, ora è disponibile con uno sconto del 18%, rendendolo disponibile a soli 328€. Questo Chromebook non è solo un dispositivo: è un compagno di viaggio, pensato per chi vuole aumentare la propria produttività o semplicemente divertirsi, in ogni momento e ovunque.

Caratterizzato da una cerniera a 360°, schermo touch e una rivoluzionaria fotocamera orientata verso l’esterno, offre un grado di flessibilità ineguagliabile, permettendoti di adattarlo alle tue esigenze, sia che tu stia studiando, lavorando o semplicemente navigando. La lunga durata della batteria lo rende un compagno fedele, pronto a seguirti in ogni avventura, e grazie alla vasta libreria di app su Google Play, le possibilità sono quasi infinite. Sebbene sia stato ideato pensando agli studenti, è evidente che questo dispositivo è perfetto per chiunque sia sempre in movimento.

Dal punto di vista estetico, il Chromebook Flip CX1400 di ASUS sfoggia uno stile semplice ma elegante. La sua cerniera a 360° ti permette di usarlo come tablet, laptop o in qualsiasi modalità tu preferisca, rendendolo l’ideale per ogni tipo di attività. Ma non è solo bello da vedere: la sua affidabilità è stata messa alla prova. Con rinforzi strutturali per garantire una maggiore resistenza e dopo essere stato sottoposto a rigorosi test di qualità, questo dispositivo è pronto a resistere alle sfide di ogni giorno.

Sul fronte delle prestazioni, il Chromebook Flip CX1400 non delude. Equipaggiato con un processore Intel Celeron N4500, assicura una risposta rapida e fluida con tutte le tue app preferite. Integrato con Google Workspace e altre app di produttività su Google Play, lavorare o studiare diventa un gioco da ragazzi. Per tutti questi motivi, noi ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta!