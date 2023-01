In questi giorni diversi utenti hanno denunciato un episodio tanto strano quanto inquietante. Infatti, su forum e gruppi Facebook molti dicono di aver ricevuto almeno una chiamata persa. Fin qui tutto bene se non altro che a chiamare erano loro stessi.

In pratica, chi è vittima di questa strana faccenda riceve una chiamata dal suo stesso numero di telefono. Stai tranquillo, se ti è capitato da poco e ti stai chiedendo cosa stia succedendo non sei il solo. Con te c’è un nutrito numero di persone che si sta facendo la stessa domanda.

Purtroppo però la risposta potrebbe non piacerti. Scopriamo quindi di cosa si tratta e se c’è un modo per difendersi da chi utilizza il tuo numero di telefono per raggiungere i suoi obiettivi malevoli mettendoti in serio pericolo.

Chiamata persa dal tuo stesso numero di telefono: ecco la spiegazione

Purtroppo se hai ricevuto una chiamata persa dal tuo stesso numero di telefono la situazione potrebbe essere grave. Infatti, se è successo a te chissà quante altre persone avranno ricevuto la stessa chiamata vedendo il tuo numero di telefono.

Questo perché sei stato vittima di spoofing. Si tratta di una tecnica che cybercriminali esperti utilizzano così da appropriarsi di dati personali, dettagli bancari, informazioni sensibili e credenziali di accesso delle potenziali vittime che cadono nelle loro trappole.

Alcuni utenti potrebbero chiamarti dicendoti di aver ricevuto una chiamata persa dal tuo numero di cellulare. Se tra le chiamate da te effettuate non risulta il loro numero, magari anche solo per sbaglio, vuol dire che il tuo numero di telefono è stato clonato.

Come risolvere in caso di spoofing

Spesso ne abbiamo parlato. Con lo spoofing i criminali informatici riescono a impersonare enti o aziende importanti contattando gli utenti per rubare loro dati personali e denaro. Solitamente questa pratica viene utilizzata nei casi di truffe online bancarie dove gli attori malevoli fingono di essere consulenti o dipendenti di una determinata banca.

In questi giorni però stanno utilizzando anche numeri di telefono rubati a utenti privati. Come fanno a clonare il tuo numero di telefono? Semplicemente sfruttando tecniche di ingegneria informatica come il phishing e lo smishing.

Per proteggerti da queste truffe devi dotarti di un sistema di difesa professionale che includa anche soluzioni contro questi attacchi. Tra i migliori ti consigliamo Bitdefender Total Security che offre una suite davvero completa.

Tuttavia, se già sei vittima di spoofing l’unica soluzione è quella di cambiare numero di telefono. Fornendo le prove che lo dimostrano, ad esempio uno screenshot del tuo numero da chi ha ricevuto la chiamata persa, il tuo operatore te ne fornirà uno gratuitamente.

Infine, un ulteriore consiglio, denuncia l’accaduto alla Polizia Postale. Questo ti proteggerà nel caso i cybercriminali usassero il tuo numero di telefono clonato per finalizzare le loro truffe online e la vittima lo denunciasse alle forze dell’ordine.

