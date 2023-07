ChatGPT: l'app per Android ufficialmente in Italia, come scaricarla

Dopo essere stata rilasciata per iOS, l’applicazione ufficiale di ChatGPT per Android è finalmente disponibile anche in Italia e può essere scaricata gratuitamente: ecco come fare.

ChatGPT per Android sbarca in Italia

Il sistema di intelligenza artificiale più chiacchierato (e utilizzato) del momento mancava di piena disponibilità su dispositivi mobili. Da un po’ di tempo però è stato finalmente rilasciato ufficialmente in forma di applicazione per iPhone, quindi su sistema iOS. Per fortuna, gli utilizzatori di smartphone Android non hanno dovuto aspettare troppo: adesso, l’app ufficiale è disponibile anche sui device con a bordo il sistema operativo del robottino verde.

La modalità di utilizzo è la stessa che prevede l’edizione Web: puoi interagire con l’IA in forma gratuita, accettando una serie di limitazioni, oppure ottenere di più (come la disponibilità della versione 4) sfruttando un abbonamento a pagamento.

Se sei curioso di provare subito, collegati sulla pagina ufficiale dell’app, direttamente all’interno del Google Play Store ed effettua il download in forma assolutamente gratuita. A quel punto, non dovrai fare altro che attendere l’installazione e provare ChatGPT sul tuo dispositivo Android. Se già possiedi un account, i tuoi dati saranno sincronizzati – incluse le chat che hai utilizzato sulla versione desktop – e potrai accedervi direttamente da smartphone.