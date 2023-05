ChatGPT: disponibile l'applicazione UFFICIALE per iPhone e iPad

La nuova app ufficiale di ChatGPT è stata recentemente lanciata da OpenAI per i dispositivi iOS, consentendo agli utenti di accedere a tutte le più note funzionalità del servizio attraverso i loro iPhone o iPad.

Dopo il rilascio negli Stati Uniti, ChatGPT per iOS si espanderà in altri Paesi nelle prossime settimane. OpenAI ha comunicato che sarà presto disponibile anche una versione per dispositivi Android, scaricabile dal Google Play Store.

Come funziona ChatGPT per iOS

L’applicazione mobile per iOS di ChatGPT è fruibile gratuitamente da tutti, così come la sua versione web. La perfetta sincronizzazione della cronologia utente su ogni dispositivo garantisce un’user experience personalizzata ed uniforme. L’app integra Whisper, un sistema di riconoscimento vocale ottimizzato da OpenAI, che rende possibile l’immissione di comandi tramite la voce per una maggiore praticità.

In favore di chi volesse investire nel servizio premium, ChatGPT Plus mette a disposizione una serie di funzionalità avanzate fra cui GPT-4, l’accesso anticipato alle nuove feature ed un tempo di risposta più veloce sui dispositivi iOS. Nel concreto, il piano a pagamento punta a migliorare l’esperienza di utilizzo e le potenzialità complessive dell’applicazione.

Come detto, il rilascio iniziale coinvolge il pubblico statunitense ma sarà presto al servizio anche degli utenti italiani. Per quanto riguarda ChatGPT per Android, non sono ancora state comunicate le tempistiche utili perché l’applicazione destinata a questo sistema operativo risulti pronta e successivamente lanciata sul Google Play Store, ma non dovrebbe volerci molto.