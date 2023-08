Cerchi un telefono dall'autonomia TOP? Devi comprare iPhone 14 Plus! (è anche in sconto)

Se stai cercando uno smartphone di Apple dall’autonomia infinita, vogliamo consigliarti l’ottimo iPhone 14 Plus. Il device è infatti un gadget meraviglioso, con uno schermo grande e risoluto, con cornici sottili e un notch di piccole dimensioni a tutto vantaggio della visione dei contenuti. Grazie agli sconti di Amazon lo pagherai solo 979,00€ al posto di 1179,00€. Come vedi il risparmio è veramente notevole; cosa ne pensi? Incredibile, vero? Non dimenticare che avrai tanti vantaggi assurdi se lo comprerai dal noto portale di e-commerce americano. Inoltre, fra le altre cose, godrai della consegna celere e immediata. Ciò implica che in pochissimi giorni (a volte anche in 24 o 48 ore) il telefono sarà presso il tuo domicilio o un luogo da te designato e se sei spesso fuori casa, potrai scegliere la spedizione presso uno dei tanti Amazon Locker presenti sul territorio italiano.

iPhone 14 Plus: ecco perché devi comprarlo

iPhone 14 Plus è un’ammiraglia di prim’ordine; è dotato di un pannello OLED generoso e risoluto, grande 6,7 pollici con refresh rate di 60 Hz. Il frame è in alluminio riciclato ma è anche molto resistente. Ottimo il pannello anteriore realizzato in Ceramic Shield e il vetro posteriore con supporto alla wireless charging e alla tecnologia MagSafe. Ha una batteria esagerata che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e il processore interno è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato.

Il comparto fotografico è fantastico: la selfiecam è da 12 Megapixel e assicura scatti nitidi e videocall in alta risoluzione. Posteriormente abbiamo due fotocamere da 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision. Eccellenti i ritratti di livello professionale e le fotografie al buio. C’è la Night Mode, la Cinema Mode e la modalità azione per i video super stabilizzati. Insomma, è uno smartphone assurdo; a soli 979,00€ al posto di 1179,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.