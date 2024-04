Cellulare Panasonic con pulsante SOS: è già tuo ad appena 41€

Il cellulare Panasonic è certamente indicato per il pubblico senior, a volte in difficoltà con la tecnologia dei moderni smartphone, ma anche per chiunque stesse cercando un secondo telefono dalla lunga durata della batteria e grazie a cui chiamare o inviare messaggi. Da segnalare anche le chiamate prioritarie ed il vivavoce.

Approfitta adesso di quest’occasione, prima che l’offerta giunga al termine, ed effettua il tuo acquisto su Amazon: grazie ad uno sconto irripetibile del 30%, il cellulare Panasonic sarà tuo ad un prezzo di appena 41 euro anziché 59 euro.

Maxi sconto su Amazon per il cellulare Panasonic

Il cellulare Panasonic è quanto di più immediato ed intuitivo possa esistere in questa fascia di mercato: grandi pulsanti retroilluminati che aiuteranno nella composizione dei numeri, pur senza indossare gli occhiali. Buona la visibilità dei contenuti mostrati sul display da 2,4 pollici, anche sotto la luce del sole.

Premendo il pulsante di “chiamata prioritaria” sarà avviata una telefonata a 5 numeri preregistrati con l’attivazione automatica della modalità vivavoce. Nessun problema di durata, grazie ad una batteria che riesce ad assicurare fino a 450 ore in standby. L’altoparlante incorporato nel cellulare restituisce un audio limpido e comprensibile,

Scegli la convenienza, prima che le scorte disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo cellulare Panasonic risparmiando 18 euro: arriverà a casa in pochissimi giorni e senza spese di consegna.