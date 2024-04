Cavo USB-C Ricarica Rapida da 2 metri a soli 5€: affare Amazon

Fai l’affare del giorno acquistando il fantastico Cavo USB-C Ricarica Rapida COCOSY. Un prodotto eccezionale. Sicuro e veloce, garantisce una carica perfetta dei tuoi dispositivi. Compatibile con i più recenti standard, oggi è in offerta a un prezzo pazzesco su Amazon. Mettilo in carrello a soli 5,69 euro, invece di 12,99 euro.

Per ottenere questo prezzo interessante non hai solo lo sconto immediato del 54%, ma devi applicare il Coupon 5% visibile sulla pagina dell’articolo. Questo cavo per la ricarica offre 2 metri di lunghezza per posizionare il tuo dispositivo in modo sicuro o per utilizzarlo in piena libertà anche mentre è in carica. La consegna gratuita è inclusa.

Cavo USB-C Ricarica Rapida: 2 metri di velocità e sicurezza

Applica il Coupon 5% e portati a casa il Cavo USB-C Ricarica Rapida COCOSY in offerta speciale! Con la ricarica rapida 100W non ce n’è per nessuno. Bastano 2 ore per ricaricare completamente un MacBook Pro. Supportando protocolli come PD, QC 4.0 e FCP, questo cavo è un compagno essenziale a casa come in viaggio.

Dotato di chip intelligente, è in grado di regolare la tensione e la quantità di corrente durante tutto il processo di ricarica. In questo modo, mantiene in ottima salute la batteria, previene il surriscaldamento e riduce al minimo la perdita di energia dai dispositivi. Inoltre, garantisce una sincronizzazione dati veloce fino a 480 MB/s.

Acquistalo adesso a soli 5,69 euro, invece di 12,99 euro, applicando prima il Coupon 5% visibile sulla pagina dell’offerta. L’offerta è un’esclusiva Prime. Quindi, se ancora non lo hai fatto, ti conviene attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.