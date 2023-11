Cavo Type C super veloce? 2 al prezzo di 1 con tanto di doppio sconto

Non dire di no a un nuovo Cavo Type C, lo so che ne hai estremamente bisogno. Ci carichi lo smartphone, il tablet, le cuffie e tutto il resto quindi perché continui a rimandare questo momento? Ho la soluzione che va al caso tuo. Non uno ma bensì due pezzi che sono letteralmente indistruttibili.

Portali a casa senza sprecare un secondo in più. Con il doppio sconto su Amazon li hai praticamente a prezzo regalato. Conta che li paghi appena 5,99€ se apri la pagina e spunti il coupon. Sbrigati.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cavo Type C: non uno ma ben due a casa con te

Non limitare ad acquistare un solo cavo Type C quando ne puoi avere due. In modo particolare, come potrai aver già intuito, questi sono Type C -> Type C quindi puoi ricaricare la qualunque senza limitazioni. Ad esempio, puoi usarli anche con laptop e MacBook senza preoccuparti.

In confezione ne trovi due lunghi ciascuno 1 metro per avere tanta libertà ma non trovarti il filo che penzola tra dalla scrivania. Tutta la lunghezza è ricoperta da un intreccio di nylon che la rende resistente ma anche robusta. Non sono stati studiati per questo, ma per farti intendere, li puoi usare anche come giocattolo per i tuoi gatti: continueranno a funzionare senza problemi.

Connettori rinforzati e supporto per le alte velocità fino a 60W. Naturalmente sono compatibili con qualsiasi prodotto e marchio quindi vai sul sicuro.

Infine ti dico che puoi usarli anche per il trasferimento dei dati così puoi fare check su tutte le caselle della tua lista. Quale? Quella per il cavo perfetto, ovviamente.

Cosa aspetti? Collegati su Amazon e acquista al volo non un Cavo Type C ma bensì due pezzi a soli 5,99€ con il doppio sconto. Mi raccomando, spunta il coupon prima di aggiungerlo al carrello.

