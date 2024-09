Cassetta attrezzi da 140 pezzi: non manca niente ed è in offerta su Amazon (-18%)

Una cassetta degli attrezzi che include tutto ciò che è l’essenziale per il lavoro o il fai-da-te: oggi puoi acquistare questa speciale valigetta da 140 pezzi a soli 49,99 euro invece di 60,99, con spedizione Prime per la consegna gratuita.

Cosa include questa cassetta degli attrezzi

La cassetta, o forse dovremmo chiamarla più una valigetta, è pensata per risolvere ogni esigenza pratica, dalla manutenzione di auto e moto fino al montaggio di mobili e piccole riparazioni casalinghe.

Gli attrezzi inclusi sono realizzati in acciaio al cromo vanadio (CR-V) e acciaio al carbonio trattato termicamente in modo che siano robusti e durevoli. La resistenza elevata dei materiali li rende perfetti per affrontare ogni sfida: la custodia in PE di alta qualità con scanalature dedicate mantiene tutti gli strumenti ben organizzati.

Cosa troverai all’interno? Un vero e proprio assortimento completo tra martello ad artiglio, chiavi regolabili, cricchetti, prese esagonali, cacciaviti, pinze, metro a nastro, livella e molto altro ancora. Il design ergonomico e le impugnature antiscivolo gommate assicurano una presa confortevole, mentre le dimensioni compatte della valigetta (40,5 x 31,5 x 8,5 cm) la rendono facilmente trasportabile.

Un’idea regalo perfetta per te, per amici o familiari, ideale per ogni genere di occasione: acquistala adesso a soli 49,99 euro.