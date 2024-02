Casse per PC Creative Pebble Pro con illuminazione RGB in SCONTO Amazon

Oggi fai l’affare su Amazon su queste casse per PC Creative Pebble Pro: attivando il coupon sconto del 30% che trovi in pagina puoi pagarle infatti soltanto 55,99 euro invece di 79,99. Un modo economico, ma efficace, per personalizzare la tua postazione e la tua esperienza di gioco.

Creative Pebble Pro: le caratteristiche di queste casse per PC

Creative Pebble Pro è un sistema di altoparlanti che unisce audio potente e illuminazione RGB accattivante. Con una gamma di luci a LED RGB e tre effetti di luce tra cui scegliere, personalizzi l’atmosfera del tuo spazio di intrattenimento come vuoi.

L’esperienza audio ti sorprenderà: gli amplificatori digitali completamente nuovi e il design dei driver permettono agli altoparlanti di offrire un palcoscenico sonoro che stupisce, mantenendo chiarezza e potenza a ogni livello di volume.

Parlando di potenza, infatti, le Creative Pebble Pro hanno la capacità di fornire fino a 10 W RMS totali e una potenza di picco di 20 W tramite USB-C. Se preferisci, il suono può essere ulteriormente amplificato con un adattatore USB PD da 30 W (non incluso), raggiungendo una potenza acustica fino a 30 W RMS totale e 60 W di picco.

Infine, la connettività è piuttosto ampia: puoi utilizzare la USB sia per l’alimentazione che per l’audio, sfruttare la connettività wireless Bluetooth 5.3 o collegare dispositivi tramite l’ingresso AUX da 3,5 mm quando alimentato tramite USB.

Un’esperienza audio coinvolgente, ricca e dinamica grazie anche alla illuminazione RGB personalizzabile: spunta il coupon sconto e pagale soltanto 55,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.