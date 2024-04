Cassa Bluetooth impermeabile a 15€: puoi usarla anche in doccia

La cassa Bluetooth Music Hero si distingue sicuramente come una delle più performanti e flessibili nella sua categoria di mercato. Offre un suono di eccezionale qualità, è costruita per resistere all’acqua e ha una batteria di lunga durata. Si tratta di un prodotto di alto livello che può essere utilizzato senza problemi in presenza di acqua, sia per ascoltare musica che per gestire chiamate in vivavoce.

Non lasciarti scappare questa opportunità: approfitta dell’offerta speciale su Amazon e, grazie a uno sconto vantaggioso del 24%, potrai acquistare la cassa Bluetooth a soli 15 euro.

Cassa Bluetooth Music Hero al minimo storico

La cassa Bluetooth Music Hero ha ottenuto la certificazione IPX4, garantendo la protezione contro gli schizzi d’acqua. Questo ti consente di utilizzarla senza preoccupazioni in ambienti come la doccia, il bagno, la cucina o anche in piscina. Grazie alla potente ventosa, puoi facilmente fissare la cassa su qualsiasi superficie, persino in punti difficilmente accessibili.

Con la tecnologia Bluetooth, puoi collegare istantaneamente la cassa al tuo smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili. Avrai il controllo completo delle tue playlist musicali grazie ai pratici pulsanti fisici. Inoltre, con il microfono integrato e la funzione vivavoce, potrai rispondere alle chiamate direttamente dall’altoparlante.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: segui il tuo istinto e aggiungi al carrello la cassa Bluetooth Music Hero approfittando di un prezzo ridotto al minimo, la riceverai direttamente a casa in un lampo.