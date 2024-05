Cassa Bluetooth a soli 14€: è impermeabile, la usi anche in doccia

La cassa Bluetooth Music Hero emerge come una delle più interessanti e versatili nella sua fascia di mercato. Garantisce un suono di altissima qualità, è progettata per essere impermeabile e vanta una batteria a lunga durata. Questo dispositivo di alta gamma è perfetto per l’utilizzo in doccia, in piscina o al mare e ti consente di ascoltare musica e gestire chiamate in vivavoce senza difficoltà.

L’occasione è più ghiotta che mai: realizza il tuo ordine oggi stesso e, grazie ad un ottimo sconto del 25% su Amazon, potrai avere quest’incredibile cassa Bluetooth per soli 14 euro.

Minimo storico per la cassa Bluetooth Music Hero

La cassa Bluetooth Music Hero, con certificazione IPX4, offre protezione contro gli schizzi d’acqua, permettendoti di usarla senza problemi in ambienti umidi come il bagno o la cucina. La sua potente ventosa consente di fissarla saldamente su qualsiasi superficie, anche in punti difficili da raggiungere.

Grazie alla tecnologia Bluetooth, puoi connettere rapidamente la cassa a smartphone, tablet ed altri dispositivi compatibili. I comodi pulsanti fisici ti permettono di gestire facilmente le playlist musicali. Infine, con il microfono integrato e la funzione vivavoce, sarai in grado di rispondere alle chiamate utilizzando lo stesso altoparlante.

Rimangono solo poche unità, per cui segui l’istinto e metti nel carrello la cassa Bluetooth Music Hero al prezzo più basso di sempre: in men che non si dica la riceverai a casa.