Carta YOU, sicurezza totale senza banche e altri fastidi

La scelta di una carta di credito rispetto a un’altra è una scelta molto difficile.

In questo senso, infatti, sono svariate le caratteristiche da valutare per determinare a quale servizio affidarsi. In questo contesto, poter scegliere uno strumento di pagamento senza dover avere a che fare con lunghe pratiche burocratiche, affidandosi a un nuovo istituto bancario, sono di certo dei vantaggi non da poco.

A meno di non affidarsi a determinati servizi, doversi appoggiare a una nuova banca richiede lunghe procedure e la relativa apertura di un conto apposito.

Il tutto, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza. Le carte di credito, non a caso, sono tra gli obiettivi più ambiti tanto dai più classici criminali quanto dai più moderni hacker.

Dunque, valutando sicurezza e poche pratiche burocratiche, qual è la soluzione più logica?

Con Carta YOU adeguate protezione da truffe di ogni tipo e poche pratiche burocratiche

Perché scegliere Carta YOU?

Proposta da Banca Advanzia, questa carta di credito offre adeguate garanzie in diversi ambiti.

Per quanto concerne la sicurezza digitale, per esempio, questa non si ferma al classico CVV2. Tale strumento di pagamento, tra le tante soluzioni, si affida al sistema Mastercard Secure Code, al chip EMV e ad altre soluzioni specifiche per rendere le transazioni economiche il più sicure possibili.

Lato pratiche e burocrazia, Carta YOU permette ai sottoscrittori di effettuare la richiesta direttamente online, senza dover aprire un conto bancario e con pochi e semplici passi.

La piattaforma però, non si ferma qui: sono numerosi gli altri vantaggi proposti dalla stessa.

L’assenza di un canone di tenuta mensile/annuale, per esempio, rende Carta YOU molto conveniente. Allo stesso tempo, la possibilità di usufruire di un’assicurazione viaggi rende la vita più facile a chi si trova spesso fuori casa. I prelievi senza commissioni da qualunque sportello, anche all’estero, risulta essere la proverbiale “ciliegina sulla torta”.

In conclusione, Carta YOU è la soluzione ideale per chiunque voglia affidarsi a una piattaforma sicura, capace di ridurre la burocrazia e di risultare anche conveniente.

