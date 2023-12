Carta Veritas: prepagata Mastercard con IBAN da 1€ al mese

Carta Veritas è la carta prepagata con IBAN che semplifica i pagamenti, consentendo all’utente di poter contare su di un vero e proprio “conto parallelo” per la gestione delle spese quotidiane in sicurezza e nel rispetto della propria privacy.

La carta è disponibile in tre versioni (Basic, Classic e VIP Abassador), con vantaggi crescenti e consente una piena operatività, sia online che in negozio, grazie all’utilizzo del circuito Mastercard. Per la versione base, è previsto un costo di appena 1 euro al mese.

Per i dettagli completi sulla carta basta visitare il sito ufficiale di Carta Veritas tramite il link qui di sotto.

Carta Veritas: la prepagata con IBAN da richiedere oggi

Scegliendo Carta Veritas è possibile, quindi, puntare su di una prepagata Mastercard con IBAN dedicato, ideale per gestire tutte le spese senza dover fare affidamento sul proprio conto corrente. La carta è ricaricabile tramite bonifico oppure tramite deposito contanti, recandosi presso uno dei punti abilitati.

Per ottenere Carta Veritas è possibile scegliere tra tre versioni:

Veritas Basic dal costo d i 1 euro al mese : include la carta virtuale con IBAN

dal costo d : include la carta virtuale con IBAN Veritas Classic dal costo di 2,49 euro al mese : include la carta fisica e la carta virtuale, con IBAN; la consegna della carta fisica è gratuita; il deposito contanti arriva fino a 67 mila euro all’anno

dal costo di : include la carta fisica e la carta virtuale, con IBAN; la consegna della carta fisica è gratuita; il deposito contanti arriva fino a 67 mila euro all’anno Veritas VIP Ambassador dal costo di 31,50 euro al mese; elimina le commissioni sulle transazioni, aggiunge il concierge 24/7 e l’accesso a saloti aeroportuali; il deposito contanti sale a 240.000 euro all’anno

La prepagata supporta sia Google Pay che Apple Pay.

Per accedere a Veritas è sufficiente seguire una semplice procedura online, tramite il link qui di sotto. In fase di registrazione, sarà possibile scegliere la versione della carta desiderata. La consegna della carta fisica è sempre gratuita. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.