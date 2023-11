Carta Oro di Amex: quota gratis per un anno e 200€ di sconto sugli acquisti

Per accedere a una carta di credito davvero conveniente e ricca di vantaggi è possibile puntare oggi su Carta Oro di American Express. Con la promozione in corso, infatti, tutti i nuovi clienti che scelgono questa carta di credito possono beneficiare di un doppio vantaggio. American Express, infatti, azzera la quota mensile della carta per un anno (con un risparmio di 240 euro) e, in più, garantisce 200 euro di sconto sull’estratto conto effettuando almeno 2.000 euro di spese entro 3 mesi dall’emissione.

Da notare, inoltre, che Carta Oro garantisce la possibilità se pagare a saldo o a rate e garantisce l’accumulo di punti per Club Membership Rewards. In più, la linea di credito può arrivare fino a 15.000 euro. Per richiedere la carta di credito, sfruttando così la promozione in corso, è possibile accedere al sito ufficiale di American Express e seguire una semplice procedura di sottoscrizione online.

Carta Oro di American Express: è la carta di credito da richiedere oggi

Con Carta Oro è possibile accedere a una carta di credito con le seguenti caratteristiche:

quota mensile di 20 euro che viene azzerata per un anno per tutti i nuovi clienti

che viene per tutti i nuovi clienti possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate

200 euro di sconto sull’estratto conto effettuando almeno 2.000 euro di spese entro 3 mesi dall’emissione della carta; questa promozione è valida per emissioni fino al prossimo 16 gennaio 2024

effettuando almeno 2.000 euro di spese entro 3 mesi dall’emissione della carta; questa promozione è valida per emissioni fino al prossimo 16 gennaio 2024 linea di credito personalizzata, fino a 15.000 euro

accumulo punti Club Membership Rewards

Per richiedere Carta Oro è sufficiente avere un conto corrente appartenente al circuito SEPA. Per quanto riguarda i requisiti di reddito, invece, bisogna avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro. Per richiedere l’emissione della carta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Basta compilare l’apposito modulo per inoltrare la richiesta ad American Express.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.