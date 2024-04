Carta igienica Foxy Seta: 200 strappi x 48 rotoli a PREZZO SCORTA

L’acquisto utile e indispensabile del giorno è questa scorta di rotoli di carta igienica Foxy Seta: sono esattamente 48, per un totale di 200 strappi ciascuno con 2 veli a spessore elevato, che puoi acquistare a soli 27,92 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Carta igienica Foxy Seta: la scorta per non pensarci più

Quello che ti arriverà a casa è una pratica confezione formata da 48 rotoli: ognuno di essi è composto da due veli di elevato spessore, noti come Veli Plus+, che offrono una consistenza superiore e una maggiore morbidezza rispetto alla carta igienica standard. Con 200 strappi per rotolo e una lunghezza totale di 25 metri questa scorta durerà davvero a lungo.

La carta igienica Foxy Seta è clinicamente testata per garantire l’idoneità al contatto con la pelle, con test rigorosi condotti presso laboratori qualificati. Inoltre, il suo pH neutro rispetta il delicato equilibrio delle zone intime, rendendola adatta per l’uso di tutta la famiglia.

La confezione è infine completamente riciclabile e realizzata con plastica riciclata, così ti sentirai in pace anche nei confronti dell’ambiente. Un acquisto utile e indispensabile, a dir poco, tuo al prezzo convenientissimo di 27,92 euro.