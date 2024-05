Carta di credito gratuita e conto a canone zero con Conto Corrente Arancio Più

La scelta di un conto corrente si basa di solito sulle spese da sostenere per il canone e i servizi accessori collegati, tra cui le carte di pagamento. In quest’ottica Conto Corrente Arancio Più rappresenta un’autentica rivoluzione: oltre a offrire il conto a canone zero, offre ai suoi clienti anche una carta di credito gratuita Mastercard e prelievi senza commissioni in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea.

Anche l’adesione al conto è resa semplice. Merito dell’utilizzo dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, grazie al quale è possibile aprire Conto Corrente Arancio Più di ING nel giro di pochi minuti.

I vantaggi di Conto Corrente Arancio Più

La principale caratteristica del nuovo conto corrente Arancio è la possibilità di usare una carta di credito senza canone. La carta in questione è la Mastercard Gold, compatibile sia con Apple Pay che Google Play: tra le altre cose include le funzionalità Pagoflex (per pagare in più mesi) e Mastercard Fast track (per saltare la coda quando si è in attesa all’imbarco).

Si possono associare al conto corrente anche altre due diverse tipologie di carte: la carta di debito e la carta prepagata Mastercard, entrambe gratuite. La carta di debito Mastercard assicura inoltre il pieno supporto ai pagamenti con wallet, vale a dire con le app Apple Pay e Google Pay presenti ormai da qualche anno sugli smartphone.

Per beneficiare del canone gratuito, oltre che della carta di credito e dei prelievi gratis, è sufficiente accreditare lo stipendio sul conto, oppure garantire entrate mensili pari ad almeno 1.000 euro al mese. Puoi aprire Conto Corrente Arancio Più su questa pagina del sito ING.