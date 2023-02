Carta di debito aziendale con cashback? Ecco qual è la soluzione migliore

L’abbinamento carta di debito aziendale e cashback può sembrare un po’ inconsueta ma, a conti fatti, ha una sua solida logica.

Chi utilizza questo strumento di pagamento per effettuare pagamenti inerenti la propria attività infatti, attraverso questo sistema, può ottenere un vantaggio non da poco sul medio-lungo periodo. Il cashback infatti, è una pratica che non deve per forza essere legata allo shopping o comunque ad acquisti personali.

Per chi è un freelance, un libero professionista o qualcosa di simile, qual è l’ opportunità migliore in tale contesto?

Revolut Pro e la nuova formula studiata da Revolut, la celebre carta prepagata. Questa infatti, propone condizioni vantaggiose per chi lavora con questo tipo di strumento.

Di fatto, si parla di un cashback che può raggiungere lo 0,8% sugli acquisti effettuati tramite la carta.

Carta di debito aziendale con cashback: un ottimo modo per risparmiare denaro

Al di là della questione cashback, Revolut Pro va ben oltre offrendo altre soluzioni più che apprezzabili per chiunque abbia un lavoro indipendente.

La possibilità di accettare pagamenti, tramite codice QR o attraverso link di pagamento, rappresenta un vantaggio non da poco. Allo stesso modo, le fatture personalizzabili contribuiscono ad aumentare la percezione di professionalità da parte dei clienti.

Che si tratti di un semplice lavoro secondario o di un progetto come freelance di successo, l’app di Revolut offre qualunque tipo di comodità per quanto riguarda la gestione di fatture, entrate e uscite mensili.

La possibilità di accettare pagamenti attraverso piattaforme come:

VISA

Mastercard

Google Pay

Apple Pay

nonché contactless, rende Revolut Pro ancora più fruibile.

Richiedere la carta Revolut Pro è molto semplice: basta inserire il numero telefonico nell’apposito campo, sul sito ufficiale.

Le verifiche del caso richiedono pochi e semplici passaggi: nel giro di pochi giorni, la carta verrà recapitata direttamente a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.