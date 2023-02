Carta e conto aziendale per partita IVA? Ecco la soluzione ideale

Una partita IVA, soprattutto nel contesto italiano, deve affrontare una serie di difficoltà e ostacoli non da poco. La scelta di un conto aziendale adatto alle proprie esigenze, in tal senso, può di certo rendere il tutto leggermente più semplice.

Se a ciò si aggiunge anche la presenza di una carta di credito, collegata al conto stesso, lo strumento finanziario in questione diventa pressoché fondamentale. Ma quale servizio incarna al meglio queste caratteristiche specifiche?

Tot e una piattaforma innovativa, capace di offrire il meglio dei classici conti aziendali in un unico servizio di online banking.

Si parla infatti di un conto online con IBAN italiano, una carta di credito Visa Business e di un’app mobile che offre ampio spazio di manovra per quanto concerne la gestione finanziaria della propria attività.

Partita IVA e conto aziendale: una piattaforma per semplificare le tue attività

Con un solo canone Tot offre una delle piattaforme più avanzate dell’intero settore che, tra le altre cose permette di:

effettuare bonifici SEPA fino a 250.000 euro;

fino a 250.000 euro; effettuare pagamenti SSD ;

; gestire finanziamenti ;

; gestire il pagamento di F24.

La carta di credito Visa, che permette anche pagamenti contactless o via Google Pay, offre ampio spazio di manovra per quanto concerne le spese dell’azienda.

La partnership di questa piattaforma con Banca Sella poi, contribuisce a dimostrare che Tot si basa su solide fondamenta, costituendo una soluzione unica nel suo genere ideata e gestita interamente in Italia.

Non solo: grazie alla prova gratuita per 30 giorni è possibile toccare con mano quanto offre questo servizio per poi scegliere, con tutta calma, se sceglierlo nel contesto del proprio modello di business o meno.

