Carrie, il capolavoro di Stephen King, diventa una serie tv: cosa sappiamo

Una nuova serie tv basata su Carrie, il celebre romanzo horror di Stephen King, è attualmente in fase di sviluppo presso Amazon MGM Studios.

A capo di questo progetto c’è Mike Flanagan, regista e sceneggiatore che si è affermato come una delle figure più influenti dell’horror moderno. La notizia è stata riportata da Variety, che ha rivelato i dettagli di questa “rivisitazione audace ed attuale” della storia.

Carrie: anticipazioni sulla serie horror di Mike Flanagan

La serie sarà una reinterpretazione del romanzo cult con protagonista Carrie White, liceale problematica ed emarginata che vive sotto il controllo di una madre estremamente autoritaria. Dopo la morte del papà, Carrie affronta le difficoltà legate al suo ingresso in un liceo pubblico, tra bullismo ed alienazione, mentre scopre di possedere poteri telecinetici. La storia di Carrie, già esplorata in vari adattamenti, sarà “reimmaginata” per il pubblico contemporaneo.

Mike Flanagan, in veste di showrunner e produttore esecutivo, ha una comprovata esperienza nell’adattare le opere di Stephen King per il piccolo e grande schermo. Ha già diretto Doctor Sleep, seguito del classico Shining, e adattato il romanzo Gerald’s Game. Ma Flanagan è noto soprattutto per l’ottimo lavoro svolto con serie horror di successo come The Haunting of Hill House, Midnight Mass e The Fall of the House of Usher, tutte disponibili in streaming su Netflix.

Carrie, pubblicato nel 1974, è stato il primo romanzo di King e rapidamente divenne un bestseller. L’adattamento cinematografico del 1976 diretto da Brian DePalma, con Sissy Spacek nel ruolo di Carrie, è oggi considerato uno dei migliori film horror di tutti i tempi. Ha generato un seguito nel 1999, The Rage: Carrie 2, e due remake, uno televisivo nel 2002 ed un altro nel 2013 con Chloë Grace Moretz.

Con il supporto di Amazon MGM Studios, la nuova serie su Carrie diretta da Mike Flanagan promette di offrire dramma, horror ed momenti di tensione.