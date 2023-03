Caricabatterie GaN fino a 45W a soli 16,99€ su Amazon

Stanchi di cercare più prese per ricaricare i vostri dispositivi? Amazon Basics ha la soluzione ai vostri problemi: il caricabatterie GaN da parete a un prezzo super conveniente a soli 16,19 euro con uno sconto del 33%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Caricabatterie GaN da parete: caratteristiche principali

Con questo caricabatterie avrete la possibilità di effettuare una ricarica rapida simultanea per tutti i dispositivi compatibili come iPhone, iPad, Samsung, MacBook e molti altri inoltre, se si utilizza solamente la porta USB-C, la potenza in uscita è di ben 45 Watt.

Uno dei punti forza è proprio la tecnologia dei prodotti GaN che consentono di sprecare meno energia e di dissipare meno calore, ottenendo quindi una ricarica più efficiente. Il caricabatterie risulta essere molto piccolo ma potente e ideale da trasportare anche durante i viaggi. Molto sicuro in quanto dotato da una protezione da sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito per mantenere al sicuro i dispositivi collegati.

In più grazie all’indicatore LED blu presente che si illumina appena è collegato a una presa, vi aiuterà a trovarlo anche al buio. Non fatevi sfuggire quest’incredibile occasione e acquistate questo caricabatterie che vi velocizzerà la ricarica dei vostri dispositivi su Amazon a 16,19 euro scontato del 33%. Le consegne sono rapide e gratuite per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

