Canon lancia la promo Rimborso di primavera: ottieni fino a 500€ di sconto

Il negozio online di Canon ha lanciato la promozione Rimborso di primavera, grazie alla quale è possibile ottenere un rimborso fino a 500 euro sui modelli EOS R3 ed EOS R5. Rientrano nella promo anche la mirrorless EOS R8 e l’obiettivo RF 28-70mm F2 L USM.

Di seguito ti spieghiamo come richiedere il tuo rimborso, in modo da risparmiare fino a un massimo di 500 euro sull’acquisto della tua nuova fotocamera mirrorless Canon.

Rimborso di primavera Canon: come ottenere fino a 500 euro di rimborso

Il primo passo da compiere è selezionare uno degli articoli che partecipano alla promozione Rimborso di primavera di Canon entro il 31 maggio 2024. Una volta che il prodotto viene recapitato a casa, collegati alla pagina dei rimborsi dello store ufficiale di Canon e invia la tua richiesta entro il 17 giugno: per far sì che la domanda sia valida, dovrai allegare come prova di acquisto sia il numero di serie del prodotto che la ricevuta. Fatto questo, non dovrai che attendere il rimborso: questo ti verrà recapitato sul conto bancario indicato al momento della richiesta del rimborso.

I due modelli di fotocamera che danno diritto a un rimborso fino a 500 euro sono le mirrorless EOS R3 ed EOS R5. Quest’ultima è venduta insieme all’obiettivo RF 24-105mm F4 L IS USM. È invece previsto un rimborso fino a 300 euro per la EOS R8 con obiettivo RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM e sempre la EOS R8 con obiettivo RF 85mm Macro IS STM più l’obiettivo RF 24-50mm IS STM.

Tutti gli altri articoli che partecipano all’iniziativa Rimborso di primavera sono disponibili su questa pagina dello Store Canon.