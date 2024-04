Canon EOS R6 Mark II in sconto di 200€ sullo shop ufficiale

Probabilmente saprai, gli shop online che hanno una vasta scelta di prodotti in ambito fotografia e ha dei prezzi effettivamente competitivi non sono molti. Per questo una delle scelte migliori in assoluto è acquistare proprio dal sito ufficiale della Canon. Non solo perché i prezzi sono interessanti ci sono sempre tantissime promozioni a tua disposizione, ma anche perché ti permetterà di trovare letteralmente qualsiasi modello tu stia cercando acquistandolo in totale sicurezza. Da menzionare in particolare modo la bellissima Canon EOS R6 Mark II, una top di gamma con uno sconto di ben 200€ sul prezzo di listino.

Per foto e video professionali a un prezzo SHOCK: Canon EOS R6 Mark II

Dotata di tecnologie all’avanguardia e di un design ergonomico, la Canon EOS R6 Mark II è la compagna perfetta per gli amanti della fotografia che desiderano catturare ogni istante con precisione e creatività. Il suo sensore CMOS da 30,4 megapixel offre una risoluzione straordinaria e una qualità dell’immagine impeccabile, consentendo di immortalare ogni dettaglio con vividi colori e nitidezza cristallina.

Grazie al potente processore d’immagine DIGIC X, questa fotocamera offre prestazioni eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo di scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione con una velocità e una fluidità sorprendenti. La stabilizzazione dell’immagine integrata a 5 assi garantisce che ogni scatto sia sempre nitido e privo di sfocature, anche quando si utilizzano tempi di esposizione lunghi o si lavora in movimento.

La Canon EOS R6 Mark II offre una serie di funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze dei fotografi professionisti e degli appassionati più esigenti. Il sistema di autofocus Dual Pixel CMOS AF II assicura una messa a fuoco rapida, precisa e affidabile su qualsiasi soggetto, mentre il mirino elettronico ad alta risoluzione offre una visione chiara e dettagliata della scena inquadrata.

Connettività Wi-Fi e Bluetooth integrata permette di condividere istantaneamente le proprie creazioni con il mondo intero, mentre lo schermo LCD touch screen inclinabile consente di comporre e visualizzare le immagini con facilità da qualsiasi angolazione. Acquistala finché puoi ricevere un rimborso di ben 200€ sul prezzo finale!