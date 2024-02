Candy Moderna: forno a microonde da 20L e 40 programmi tuo al 45%

È da un po’ che stai pensando di acquistare un forno a microonde ma sei indecisa su quale sia il migliore? Allora lasci che ti dia una mano segnalandoti questa promozione. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Candy Moderna a soli 88,49 euro, invece che 160 euro.

Ebbene sì, come puoi vedere adesso c’è uno sconto pazzesco del 45% che porta il prezzo a terra e ti permette di risparmiare una cosa come più di 71 euro sul totale. E oltre al prezzo molto basso otterrai un formo a microonde veramente eccellente, tecnologico, con un’ottima potenza e tanti programmi.

Candy Moderna: il forno a microonde da prendere al volo

Sicuramente in questo momento siamo di fronte a un prodotto di altissima qualità a un prezzo super conveniente. Grazie alla sua capienza da ben 20 litri sarai in grado di mettere all’interno di tutto. È dotato di una funzione grill e ha una potenza di ben 700 watt.

Grazie ai suoi 40 programmi preimpostati puoi fare tante preparazioni velocemente, senza nemmeno pensare alla temperatura da impostare o il tempo da selezionare. Ed è anche in grado di pulirsi in automatico. Inoltre con l’app hOn puoi provare tantissime ricette e avere conigli sull’utilizzo del forno.

Una vera bomba da non perdere. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Candy Moderna a soli 88,49 euro, invece che 160 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.