Candy Cane Lane: dove vedere il film di Natale con Eddie Murphy

Il periodo natalizio è ufficialmente iniziato: da poche ore, infatti, è disponibile il nuovo film di Natale Candy Cane Lane (che nella tradizione italiana diventa Buon Natale da Candy Cane Lane). Si tratta del nuovo film con Eddie Murphy che punta a diventare il film di riferimento per il Natale 2023.

Candy Cane Lane è già disponibile per la visione e non è necessario andare al cinema. Il film, infatti, è disponibile in streaming su Prime Video.

Da notare, inoltre, che i nuovi clienti possono attivare un mese gratuito (senza vincoli) di Amazon Prime e guardare, senza alcun costo, il nuovo Candy Cane Lane.

Candy Cane Lane arriva su Prime Video: il trailer ufficiale

Candy Cane Lane mette in scena una trama molto natalizia (che non spoilereremo) ma che viene arricchita dal talento di Eddie Murphy, vera e propria istituzione del cinema hollywoodiano, in particolare per quanto riguarda le pellicole natalizie. Il nuovo film di Natale ha un cast ricco: oltre a Eddie Murphy, infatti, ci sono anche Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Thaddeus J. Mixon, Ken Marino, Trevante Rhodes, David Alan Grier e Nick Offerman. Il regista è Reginald Hudin.

Per iniziare subito la visione potete accedere a Prime Video tramite il link riportato qui di sotto.

Ecco, invece, il trailer ufficiale del nuovo film Buon Natale da Candy Cane Lane disponibile ora su Prime Video:

