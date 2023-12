Campanello senza fili: BABBO NATALE bussa a casa con un super PREZZO

Un campanello senza fili è una salvezza. Se hai il citofono rotto o per caso hai più di un’entrata e non sai mai quando viene a trovarti qualcuno, questo dispositivo è eccezionale. Comodo, pratico e facile da installare. Con tanta portata è un attimo metterlo a casa ma la comodità, fattelo dire non ha prezzo.

Non ti preoccupare perché il prezzo è super. Anche se questo dispositivo non è in offerta, urla affare da tutti gli angoli. Collegati subito su Amazon dove puoi farlo tuo con soli 15€.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Campanello senza fili: il massimo della comodità in casa

Il campanello senza fili è un prodotto semplice quanto essenziale. Si compone di due pezzi e lo puoi mettere ovunque quindi non solo a casa ma anche in ufficio o in negozio o dove ne hai bisogno. Pensa che da installare è semplice e non richiede né collegamenti con l’elettricità, ne tecnici. Scegli un posto ed hai tutto sotto controllo.

Come ti dicevo, in confezione trovi il campanello e il ricevitore. Il campanello è la parte che si mette all’esterno ed è impermeabile quindi resiste alla pioggia e tutto il resto. Per usarlo devi semplicemente scegliere il posto in cui metterlo e attaccarlo con delle viti o con il nastro biadesivo che ti viene fornito. Ha una luce LED che ti permette di individuarlo anche quando non c’è il sole.

Il secondo, invece, è il ricevitore che metti direttamente in casa. Si collega alla presa di corrente ed entra immediatamente in funzione. Da questo puoi anche personalizzare i livelli di volume e la suoneria.

Naturalmente la portata è avanzata, puoi distanziare i due prodotti fino a 150 metri senza problemi.

Cosa ti frena? Collegati immediatamente su Amazon per acquistare subito il tuo campanello senza fili a soli 15,74€.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

