Call of Duty Vanguard per PS4: sconto ESCLUSIVO del 22%

La Seconda Guerra Mondiale continua a raccontare le sue storie di coraggio, sacrificio e eroismo attraverso il nuovo titolo di Sledgehammer Games: Call of Duty Vanguard.

Call of Duty Vanguard per PS4: questa offerta non durerà ancora a lungo

Dalla polvere delle rovine di Stalingrado ai cieli infuocati dell’Oceano Pacifico, passando per le spiagge della Normandia e le ardenti sabbie del Nord Africa, ogni angolo del conflitto mondiale è stato ricreato con una precisione impressionante. E non si tratta solo di una serie di scenari, ma di un’esperienza globale che trasporta i giocatori in un turbine di azione e emozioni.

La campagna singolo giocatore di Call of Duty: Vanguard è una vera e propria odissea, dove un gruppo eterogeneo di soldati provenienti da tutto il mondo si unisce per affrontare una minaccia senza precedenti. È un viaggio che ti porterà ad attraversare i confini nazionali e culturali, mettendo in evidenza la forza dell’unità e della diversità di fronte alla calamità della guerra.

Ma l’esperienza di Vanguard non finisce qui. La modalità Multigiocatore offre un campo di battaglia infinito dove la tua abilità e la tua strategia saranno messe alla prova contro giocatori provenienti da tutto il mondo. Combatti per la supremazia, guadagna prestigio e diventa una leggenda del campo di battaglia.

E per coloro che amano l’adrenalina degli scontri contro non morti assetati di sangue, la modalità Zombi sviluppata da Treyarch offre un’esperienza horror cooperativa che ti farà saltare sulla sedia mentre combatti per la sopravvivenza.

E non dimenticare il bonus esclusivo: il Bundle Call of Duty Endowment Gift of Honor. Questo pacchetto include tre oggetti a tema C.O.D.E. che non solo ti faranno distinguere sul campo di battaglia, ma ti permetteranno anche di contribuire a una causa nobile.

Inoltre, prenotando ora Call of Duty: Vanguard, ottieni l'accesso anticipato alla beta, una chance imperdibile per provare in anteprima il gioco e fornire feedback cruciali per perfezionare l'esperienza di gioco prima del lancio ufficiale il 5 novembre.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di vivere l'epica della Seconda Guerra Mondiale come mai prima d'ora.