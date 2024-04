Call of Duty Vanguard per PS4: MEGA sconto del 30% su Amazon

La battaglia per la libertà e la sopravvivenza infuria in tutto il mondo nel nuovo gioco epico Call of Duty: Vanguard. Preparati a immergerti in un tour de force della Seconda Guerra Mondiale, dove ogni sparo, ogni esplosione, ti catapulterà nel cuore dell’azione come mai prima d’ora. Attualmente disponibile su Amazon con un mega sconto del 30%, non fartelo scappare al prezzo speciale di soli 23,65 euro, anziché 33,60 euro.

Call of Duty Vanguard per PS4: impossibile resistere a questo sconto esclusivo

Da combattimenti aerei sopra l’Oceano Pacifico a scontri a fuoco nelle strade di Stalingrado, passando per il caos delle spiagge della Normandia, Vanguard ti trasporterà in alcuni degli scenari più iconici e pericolosi del conflitto globale. Ma non è solo la varietà di ambientazioni che rende questo gioco un’esperienza imperdibile.

La campagna single-player ti mette al centro di un gruppo eterogeneo di eroi provenienti da tutto il mondo, uniti da un’unica causa: sconfiggere il male che minaccia la libertà. Rivivi momenti epici, attraversa campi di battaglia intricati e affronta avversari formidabili mentre ti immergi in una narrazione avvincente che ti terrà incollato allo schermo fino all’ultimo sparo.

Entra nell’arena multigiocatore e sperimenta l’adrenalina delle sfide online. Sia che tu preferisca il brivido della caccia all’uomo o la strategia tattica in squadra, c’è qualcosa per tutti i tipi di giocatori. E se sei un fan degli zombie, preparati a vivere una nuova e terrificante esperienza sviluppata da Treyarch, che ti farà rimanere con il fiato sospeso mentre affronti orde di non morti in una lotta per la sopravvivenza.

Con il Bundle Call of Duty Endowment Gift of Honor, ottieni esclusivi oggetti di gioco a tema. Questa è la tua opportunità di immergerti nel mondo di Vanguard prima di tutti gli altri, fornendo feedback essenziali per garantire che il gioco sia al massimo delle sue potenzialità quando verrà lanciato il 5 novembre.

Non perdere l’occasione di vivere la tua epica avventura nella Seconda Guerra Mondiale con Call of Duty: Vanguard. Acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 23,65 euro e preparati a entrare nella storia.