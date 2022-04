Call of Duty Modern Warfare 2 si presenta: ecco il logo ufficiale

È bastato poco ieri sera ad Activision e Infinity Ward per accendere l’entusiasmo degli appassionati. Il publisher e lo sviluppatore hanno infatti annunciato ufficialmente Call of Duty Modern Warfare 2 mostrando il logo ufficiale che di fatto identificherà il gioco.

Non è ovviamente una sorpresa: Activision aveva già anticipato che il Call of Duty del 2022 sarebbe stato il sequel del reboot di Modern Warfare del 2019. Adesso l’attesa è rivolta tutta verso il reveal ufficiale delle prime scene di gioco, che dovrebbe avvenire a breve.

Call of Duty Modern Warfare 2: cosa sappiamo al momento?

Call of Duty Modern Warfare 2 sarà un episodio molto importante per lo stato di salute del franchise. Le reazioni su Vanguard non sono state quelle sperate, a cui si sono aggiunte le critiche sui problemi riscontrati su Warzone dopo l’introduzione della mappa di Caldera.

Il nuovo Modern Warfare è destinato dunque a riscattare la serie e lo farà facendosi accompagnare anche dal sequel dello stesso Warzone, che è attualmente in lavorazione ma non è chiaro se verrà lanciato contemporaneamente o soltanto il prossimo anno.

Per quanto riguarda il gioco principale, le ultime voci di corridoio sostengono che ci troveremo di fronte ad una campagna single player particolarmente cruda, incentrata sulla lotta alla droga dei cartelli colombiani. Inoltre, pare che lato multiplayer debutterà una modalità del tutto nuova, ispirata a Escape from Tarkov, oltre ad altre modifiche pensate per rinnovare e rendere più entusiasmante l’esperienza di gioco.

Sebbene le piattaforme non siano state ancora confermate ufficialmente, Call of Duty Modern Warfare 2 dovrebbe essere in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.