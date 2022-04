Call of Duty Warzone 2 sarà presentato quest'anno: conferma Activision

Call of Duty Warzone 2 è in lavorazione e verrà presentato nel corso di quest’anno. A ribadirlo ufficialmente è stata Activision durante la conferenza con gli investitori per i risultati finanziari del primo trimestre 2022.

Il sequel del popolare sparatutto battle royale sarà costruito da zero insieme al prossimo gioco della serie principale, che sappiamo essere Modern Warfare 2.

Call of Duty Warzone 2: cosa sappiamo al momento

Ecco la dichiarazione integrale di Activision rilasciata a margine della conferenza tramite una nota stampa:

“I team di Call of Duty hanno apportato sostanziali miglioramenti per Vanguard e Warzone nel primo trimestre. Lo sviluppo delle esperienze premium e di Warzone di quest’anno, guidato da Infinity Ward, sta procedendo molto bene. L’episodio annuale di Call of Duty è un sequel di Modern Warfare del 2019, il più grande successo nella storia della serie, e sarà l’esperienza più avanzata mai vista nel franchise. La nuova esperienza free-to-play di Warzone, che è costruita da zero insieme al gioco principale, comprende innovazioni importanti che saranno svelate più avanti quest’anno“.

Non è ancora chiaro quindi se dobbiamo vedere Warzone 2 come una sorta di grande aggiornamento del gioco attuale o di un vero e proprio successore che lo andrà presumibilmente ad affiancarlo per poi sostituirlo del tutto.

Per quanto riguarda il gioco in sé, poi, si sa veramente poco. Quasi certamente dovremmo vedere il debutto di una mappa nuova di zecca, probabilmente tratta dallo stesso Modern Warfare 2 che, stando alle ultime indiscrezioni, racconterà della guerra alla droga contro i cartelli colombiani.

In ogni caso, forse non dovremo attendere molto prima di scoprirlo, dato che la presentazione del nuovo Modern Warfare pare essere vicina.